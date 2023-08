Schneider Electric lanza servicios de seguridad gestionados para entornos operacionales

La nueva oferta del Cybersecurity Connected Service Hub de Schneider Electric quiere contrarrestar las ciberamenazas cada vez más frecuentes en entornos digitales y operacionales Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización industrial, ha lanzado una nueva oferta de servicios de seguridad gestionados (Managed Security Services o MSS, por sus siglas en inglés) para ayudar a los clientes en entornos de tecnologías de operaciones (OT) a abordar los crecientes ciberriesgos, relacionados con la demanda de acceso remoto y con las tecnologías de conectividad.

En 2022, el sector industrial registró la mayor cantidad de ciberataques, por lo que los empresarios son cada vez más conscientes de la necesidad de soluciones innovadoras de ciberseguridad para minimizar los tiempos de inactividad, las pérdidas de propiedad intelectual y otras afectaciones causadas por la vulnerabilidad de los sistemas.

Impulsada por el Cybersecurity Connected Service Hub (CCSH) global de Schneider Electric, esta nueva oferta proporciona tecnologías probadas, con servicios flexibles que permiten monitorizar las ciberamenazas y responder proactivamente para los clientes. Pocas empresas, especialmente las del sector de OT, cuentan internamente con recursos o conocimientos especializados en ciberseguridad.

"Los servicios gestionados de seguridad ayudarán a nuestros clientes a implantar prácticas de ciberseguridad líderes en el sector, a abordar los riesgos de forma proactiva y a adaptarse a los requisitos legislativos, lo que les permitirá centrarse en sus operaciones principales", ha explicado Jay Abdallah, Vice President of Cybersecurity Solutions and Services en Schneider Electric. "Como parte de nuestra amplia gama de soluciones para que las organizaciones funcionen de forma más eficiente, esta nueva oferta de ciberseguridad evoluciona de forma continua, ayudando a proteger a nuestros clientes contra las nuevas ciberamenazas que puedan surgir, y que surgirán".

Schneider Electric es uno de los pocos proveedores mundiales de MSS que integra tanto la monitorización de la seguridad como el soporte para aplicar medidas de corrección, defendiendo las infraestructuras digitales en todo tipo de negocios e industrias. Esta solución MSS supervisa los riesgos conocidos y protege las redes, los sistemas y los datos en entornos IT, OT y en la nube, cada uno de los cuales tiene protocolos y vectores de ataque específicos. Este nuevo servicio puede ayudar a los clientes a reducir el riesgo de nuevas amenazas y ataques sofisticados a los que se enfrentan estos entornos técnicos y operaciones específicos.

Al ser una solución agnóstica, los MSS se adaptan a la infraestructura IT/OT ya existente de las empresas, adaptándose a su presupuesto y madurez. Con el respaldo de funciones avanzadas de machine learning y análisis de tendencias, los MSS optimizan continuamente los procesos y hacen frente a las amenazas en tiempo real. Los servicios incluyen soporte 24/7/365 a través del CCSH de Schneider Electric, con un equipo global de ingeniería y de soporte disponible las 24 horas del día.