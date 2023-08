El sello edUPV en la Ciencia Abierta

La Ciencia Abierta (Open Science) es una iniciativa de la comunidad científica que se ha convertido en un movimiento mundial. Este persigue promover la accesibilidad, transparencia, colaboración y eficiencia de la labor científica. Con ellos los investigadores buscan que la ciencia sea más democrática y su trabajo más enfocado a las necesidades de la sociedad.

Para los miembros de la Editorial UPV de la Universitat Politècnica de València el reto no ha sido fácil, pero el resultado vale la pena. Afirman que han trabajado con varios recursos como la edición de revistas científicas, libros y la publicación de congresos.

Bajo los principios de la colaboración y la sostenibilidad La editorial UPV es un sello académico que se encuentra operativo desde 1986, gracias al empeño de las autoridades de la Universitat Politècnica de València. Indican que desde el primer momento han cultivado un valioso apoyo al trabajo docente y de investigación en la difusión del conocimiento.

Uno de los aspectos más notables de su gestión ha sido el proceso de transformación digital que ha desarrollado en los últimos años. Paralelamente, también destaca su adaptación e implantación de las políticas del movimiento global Ciencia Abierta. Con ambas medidas han contribuido a la transferencia del conocimiento social y a la sostenibilidad de sus procesos.

No obstante, advierten que su inquietud por la difusión y transferencia de conocimientos no nació desde su adhesión al movimiento mundial Ciencia Abierta. Señalan que esta iniciativa ya formaba parte de las políticas que venía desarrollando la editorial en apego a los principios de democratización de la universidad.

Publicaciones de acceso abierto para todo el mundo El compromiso de la editorial UPV quedó oficializado a partir de la firma del convenio de adhesión de la Universitat Politècnica de València. El 17 de diciembre de 2020, la institución se suscribió a la 'San Francisco Declaration on Research Assessment' (DORA). Esa decisión fue tomada en el seno del Consejo de Gobierno y el Consejo social de la institución.

Gracias a larga trayectoria en el modelo de publicación en acceso abierto la Editorial UPV aplica una serie de parámetros en sus procesos de difusión. Estas medidas garantizan la confiabilidad de los contenidos de cada una de las monografías, revistas y actas del congreso que se difunden a nivel global.

Las publicaciones de la Editorial UPV están disponibles en sus recursos y en diversas bases de datos como por ejemplo DOAB. Indican que para los autores el movimiento de Ciencia Abierta se ha convertido en una excelente tribuna para mostrar sus logros científicos. Además, no pagan para publicar y conservan todos sus derechos sobre las obras.