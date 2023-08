¿Cómo realizar la venta de un piso con inquilino en Madrid?

La dinámica del mercado inmobiliario en Madrid ha dado lugar a un escenario común, experimentado por propietarios de viviendas alquiladas que buscan capitalizar sus activos mientras mantienen contratos de arrendamiento vigentes. Esta situación plantea interrogantes en cuanto a los derechos del inquilino y los desafíos legales involucrados en el proceso de venta. No obstante, de la mano de Inmoversion, una inmobiliaria en Madrid muy conocida, es posible llevar a cabo este tipo de transacciones con todo el asesoramiento y el apoyo necesario.

Como inmobiliaria en línea, Inmoversion no solo elimina comisiones al comprador, sino que también se adapta de manera excepcional a la complejidad de vender piso con inquilino en Madrid.

Vender piso con inquilino en Madrid Una preocupación común al vender una vivienda alquilada es cómo respetar los derechos del inquilino establecidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Inmoversion, a través de su experiencia en compraventas de este tipo, proporciona claridad en este aspecto.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el propietario debe respetar los plazos del contrato de alquiler vigente al vender la vivienda. Esto significa que el nuevo dueño del piso asumirá el papel de arrendador, manteniendo los términos del contrato en vigor. A su vez, uno de los elementos cruciales al vender piso con inquilino es el derecho preferente que este tiene a comprar la vivienda sobre otros posibles compradores. Si renuncia a este derecho, en el proceso de venta, el inquilino no está obligado a permitir visitas, por lo que es aconsejable contar con una agencia inmobiliaria que gestione la promoción y las visitas de manera profesional, para no afectarle en exceso.

Por otro lado, dado que la propiedad está alquilada, es crucial proporcionar al comprador información detallada, para evaluar la rentabilidad del alquiler, incluyendo el alquiler acordado, los gastos anuales y la valoración de la vivienda, especialmente, si es un inversor interesado en la rentabilidad a corto y medio plazo.

Es posible vender una propiedad alquilada con Inmoversion Inmoversion asegura que el proceso de venta con inquilino se lleve a cabo de manera adecuada, garantizando los derechos e intereses tanto del comprador y del vendedor, como del inquilino, al mismo tiempo que simplifica todo el proceso de venta.

Esta plataforma online ofrece una propuesta única al no cobrar comisiones al comprador, lo que elimina cualquier posible conflicto de intereses a la hora de valorar y negociar ofertas. Por otro lado, establece una tarifa fija para el vendedor, garantizando un ahorro sustancial en costes de intermediación.

Vender piso con inquilino Madrid puede ser un desafío complejo, pero Inmoversion demuestra que puede facilitarse gracias a su enfoque profesional, respetuoso con los derechos del inquilino y su innovadora estructura de comisiones, siendo una solución segura y rentable.

Para contactar con Inmoversion, los propietarios solo necesitan completar un formulario en línea, a partir del cual la plataforma realizará una valoración gratuita de la vivienda.