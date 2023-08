RESETXR en Barcelona ofrece entretenimiento y terapias innovadoras para mayores en realidad virtual

Ubicado en la encantadora área de El Clot, RESETXR no solo se distingue como uno de los pioneros en entretenimiento de realidad virtual en Barcelona, sino que ha establecido un nuevo estándar para experiencias integradas. Ofreciendo desde actividades lúdicas hasta terapias vanguardistas y una oferta gastronómica atractiva, RESETXR redefine lo que significa el entretenimiento y bienestar en la era moderna.

Entretenimiento inmersivo: más que juegos, una experiencia total RESETXR no se limita a ofrecer simples experiencias de gaming (videojuegos). Cada actividad es diseñada meticulosamente para garantizar una experiencia inolvidable. Los escape room virtuales, por ejemplo, no solo son desafiantes, sino que también son narrativos, llevando al jugador a través de historias envolventes y giros inesperados. Estas experiencias se han convertido en una excelente opción tanto para locales como turistas que desean descubrir la última tecnología en entretenimiento. Además, RESETXR ha inaugurado recientemente su Departamento de Salud y Bienestar, donde se centra en ofrecer terapias innovadoras con realidad virtual, enfocadas sobre todo a personas mayores.

Terapias de ejercicio físico: el futuro del bienestar para mayores Reconociendo la necesidad de opciones seguras y efectivas para el ejercicio de personas mayores, RESETXR ha innovado con propuestas como la terapia de paseo en kayak virtual. Esta actividad, además de ser una excelente herramienta cardiovascular, ofrece paisajes serenos y sonidos relajantes que benefician la salud mental. Las clases grupales de fitness virtual no solo promueven la actividad física, sino que también ofrecen un espacio de socialización en un entorno virtual controlado.

Terapias cognitivas: más allá de la estimulación, hacia la reconexión mental Mantener una mente activa es crucial para la salud a largo plazo. Las terapias cognitivas de RESETXR no solo buscan desafiar la mente, sino también proporcionar momentos de reflexión y relajación. La terapia de puzles en 3D es solo el comienzo. Se están explorando más experiencias que utilicen realidad virtual para mejorar capacidades cognitivas de forma divertida y estimulante.

Gastronomía y relax: un viaje culinario tras la inmersión virtual El restaurante-bar de RESETXR es más que un simple lugar para comer. Es una experiencia gastronómica que celebra sabores locales e internacionales. Con ingredientes frescos, menús de temporada y cócteles innovadores, los comensales son llevados en un viaje culinario que satisface todos los sentidos.

RESETXR: evolución constante para el público moderno Con el éxito y la demanda creciente, RESETXR no solo planea expandir sus instalaciones, sino también su oferta de experiencias. Los planes futuros incluyen integrar más terapias, actividades y eventos especiales. Y para aquellos que buscan sorprender a sus seres queridos, los cheques regalo ahora vienen con opciones personalizadas y paquetes exclusivos.

En definitiva, para quienes buscan entretenimiento en realidad virtual de última generación, terapias adaptadas a las necesidades modernas o una experiencia culinaria que deleite en todos los aspectos, RESETXR en Barcelona es la elección definitiva. Pueden acudir y sumergirse en el futuro del entretenimiento y bienestar.