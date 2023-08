Emcesa se apoya en Alibaba para su internacionalización

Esta iniciativa permitirá a la empresa llegar a nuevos clientes al abrirse a otros mercados y países, como es el caso de China cuyos productos cárnicos derivados del cerdo deleitan los paladares del consumidor chino Emcesa, especialista en la elaboración de productos cárnicos, ha dado un paso más allá en la comercialización internacional de su porfolio adentrándose en el comercio digital chino gracias a la venta de algunas de sus referencias estrella en la plataforma Alibaba, destinada al comercio online mayorista.

Y es que China se ha convertido en uno de los principales mercados exteriores para la comercialización de productos del sector cárnico español, especialmente aquellos derivados de la carne de cerdo, capaces de conquistar los paladares del consumidor chino.

"Este hito supone un salto importante en la estrategia de internacionalización de nuestra marca y un camino para abrir nuestra producción a nuevos mercados y países. Estar presentes en Alibaba.com nos ha abierto las puertas a potenciales clientes nacionales e internacionales que buscan nuevas gamas de producto que cumplan con sus necesidades de variedad, alimentación, nutrición y bienestar", según explica Javier Mancebo, director general de Emcesa.

De esta manera, Emcesa dispone de un amplio catálogo de productos elaborados con ingredientes de primera calidad y siguiendo siempre las más estrictas normas de seguridad alimentaria y calidad.

Tras la pandemia, el comercio electrónico está en auge en todos los países del mundo, también en Asia, y plataformas como Alibaba van a permitir a Emcesa llegar un poco más allá y colocar sus productos en estos mercados.

Algunos de los productos de Emcesa que se pueden encontrar en este Marketplace son: https://es1557889723alpk.trustpass.alibaba.com/search/product?SearchText=emcesa.

Los clientes de Alibaba podrán encontrar ahí los productos de Emcesa, entre los que se encuentran las deliciosas BBQ Ribs, Pork Cheeks in Sweet Wine, Beef Tripe Madrid Style, Beef Tripe with Chickpeas, Pork Ears in Spicy Sauce, Ribs BBQ Strips, Pork Cheeks Stewed o el delicioso Chorizo Español Oreado. Recetas elaboradas a base de carne de cerdo o vacuno con altos beneficios nutricionales en minerales, vitaminas y proteínas de alto valor biológico que ayudarán a cuidar la salud.