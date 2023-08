Repara tu Deuda Abogados cancela 23.000€ en Majadahonda (Madrid) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

La concursada se endeudó por la apertura de una tienda de ropa que acabó cerrando debido a las pérdidas económicas El Juzgado de Primera Instancia nº6 de Majadahonda (Madrid) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así exonerada de una deuda de 23.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "toda esta situación derivó del momento en el que la deudora emprendió su propio negocio, concretamente una tienda de ropa, capitalizando lo que le quedaba de prestación por desempleo. Tuvo que invertir en reformar el local, lo que le costó más de lo que se esperaba. El problema vino cuando no le quedó margen de ganancias, esto es, la deudora vendía el género pero a la vez tenía que comprar más y realizar sus gastos personales más esenciales. Al cabo de un período corto de tiempo el negocio empezó a tener pérdidas. Para poder mantenerlo la concursada fue solicitando más préstamos hasta el punto de que la situación se volvió insostenible. El negocio generó más pérdidas y acabó cerrándolo". Por esta razón, la concursada acudió a Repara tu Deuda abogados en busca de una solución.

La Ley de Segunda Oportunidadentró en vigor en España en 2015. Aunque existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, lo cierto es que cada vez más personas acuden a ella para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. De hecho, el despacho supera la cifra de 20.000 particulares y autónomos que han puesto su caso en sus manos para empezar desde cero.

