6 cremas veganas que dejan la piel preciosa según marcas como Boutijour, Medik8 y Ambari

Con ingredientes vegetales, las cremas veganas tienen cada vez más adeptas y no es de extrañar porque sus compuestos botánicos conquistan por su eficacia: nutren, protegen e hidratan una barbaridad Lo ‘veggie’ es tendencia. Se va a restaurantes veganos, se consumen zapatos veganos y el mundo de la cosmética lleva años rindiéndose a ello, pero, ojo, que la cosmética vegana no es solo una moda, es una realidad. "En los últimos años ha habido un auténtico boom de marcas que están respondiendo a la demanda de los consumidores que buscan productos 100% veganos que se alineen con sus valores éticos y sostenibles", señala Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Las cremas veganas no solo se centran en no utilizar ingredientes de origen animal, sino que también se esfuerzan por ofrecer una calidad y eficacia comparables a las cremas convencionales. "Las formulaciones veganas se basan en ingredientes vegetales que pueden brindar beneficios para la piel, como aceites naturales, extractos de plantas, mantecas vegetales y otros compuestos botánicos", añade Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Estos ingredientes pueden proporcionar hidratación, nutrición, protección y mejoras en la apariencia de la piel, al igual que las cremas no veganas.

¿Cosmética vegana solo para veganos?

Obviamente no. Cada vez son más las personas conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente y reducir el sufrimiento animal y por eso cada día hay más firmas cosméticas que incluyen cremas veganas entre sus productos. "La cosmética vegana ofrece una opción perfecta para quienes siguen este estilo de vida y cada vez más firmas son capaces de desarrollar fórmulas efectivas sin sacrificar la calidad o la efectividad", apostilla Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

­Vegano vs. natural

Hay muchos que confunden la cosmética vegana con la natural, por no hablar de quienes quieren huir de los ingredientes que muchos denominan como tóxicos. Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, transmite calma "ya que cualquier ingrediente que sea tóxico no está permitido por la Unión Europea y todas las marcas se rigen por exámenes muy exhaustivos para evitar situaciones conflictivas para la piel". Además, Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, añade que "no se debe asociar la cosmética natural con la vegana. No tienen nada que ver. La cosmética natural es aquella que se hace con ingredientes naturales sin pasar por un laboratorio y, normalmente, sin garantizar la estabilidad o efectividad de un producto, ya que los ingredientes naturales sin tratar suelen ser inestables y no están adecuadamente vehiculizados. Aunque muchos se dejan llevar por las tendencias, lo cierto es que la cosmética natural no suele tener comparación con la de laboratorio, la cual a su vez trabaja cada vez con más principios de origen natural", explica y añade que: "la cosmética natural puede o no ser vegana, por eso se dice que son términos importantes de distinguir".

­Las mejores fórmulas veganas

Nourishing & Calming Moisturizer de Perricone MD está formulada con cannabidiol (CBD) puro al 99% e ingredientes hipoalergénicos. Se trata de una crema vegana ligera y nutritiva que se absorbe en el acto para hidratar y calmar las pieles más sensibles. Está libre de los 26 alérgenos conocidos, es vegana y trabaja también con extracto de regaliz (hidratante y calmante) y con aceite de burití, un potente restaurador. 77,25 € en El Corte Inglés.

Lotus & Spirulina Romance, de Byoode, es una fantasía y la magia empieza cuando se abre porque es de color azul, debido a la espirulina, un alga con una gran cantidad de antioxidantes como la vitamina E, que ayuda a mantener la piel hidratada, suave y, por lo tanto, joven. Esta crema vegana cuenta con novedosos ingredientes como la raíz de loto, la raíz de rábano y brócoli, además de omega 3 y antioxidantes. 45 € en Byoode.com

Advanced Night Restore de Medik8 es una crema de noche vegana con poder antioxidante que trabaja para restaurar e hidratar la piel en profundidad ayudando a dejar un cutis suave, repulpado y con un aspecto más juvenil. Destaca su composición en péptidos restauradores que ayudan a la renovación celular y un complejo de ceramidas rico en ácidos grasos que logra imitar la barrera lipídica natural de la piel aportando restauración y nutrición intensa. Las ceramidas serán fundamentales para evitar que la piel pierda hidratación durante el día. 56€ en Medik8.es

La crema vegana Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour es una poderosa aliada para hidratar y reafirmar la piel. Gracias a los péptidos de soja presentes en su fórmula, estimula la producción de colágeno y elastina, brindando firmeza y elasticidad a la piel. Esta crema, ideal para uso diario, contiene activos anti-edad que ayudan a revitalizar y nutrir la piel, aportando firmeza y luminosidad. Además, combina principios despigmentantes, extractos botánicos y manteca de karité, entre otros componentes nutritivos e hidratantes, para garantizar una hidratación profunda y completa. 64€ en Purenichelab.com

Ambari Complex4 Hydrator Cream es una crema vegana altamente hidratante que se caracteriza por su textura ligera y refrescante. Diseñada para combatir los signos visibles del envejecimiento, esta crema proporciona una hidratación profunda y duradera, dejando la piel flexible y rejuvenecida. Además, calma la piel, contrarresta el daño causado por los radicales libres y estimula la producción natural de colágeno, lo que ayuda a combatir la pérdida de firmeza y la falta de brillo. 119€ en Purerenichelab.com

La crema vegana Illuminating Moisturiser de Omorovicza es una poderosa aliada para una piel radiante. Esta crema proporciona una hidratación duradera y restaura la flexibilidad de la piel. Su fórmula única, que combina pectina de manzana, aceite de ciruelas y almendras, estimula la síntesis de colágeno para mejorar la elasticidad de la piel. Además, la vitamina C aporta propiedades antioxidantes y reafirmantes, protegiendo la piel y brindando un aspecto más firme y luminoso. Además, el cristal de rubí difumina las arrugas, reduciendo su apariencia. 115€ en Purenichelab.com