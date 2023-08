¿Quieres emprender la maternidad en solitario? Esto es lo que necesitas saber

Si en algo ha ayudado la reproducción asistida a la liberación y empoderamiento de la mujer ha sido a la hora de posibilitarle cumplir su deseo de ser madre en solitario. Lo que hace unas décadas era una circunstancia vergonzante dependiendo del entorno social, hoy se ha convertido en una aspiración que tiene que ver no sólo con el hecho fisiológico de que sean ellas quienes gesten y traigan el bebé al mundo, sino con la construcción de una vida plena, en caso de que, según preferencias y circunstancias, no se cuente con la figura paterna.



En España 250.000 hogares madres crían solas a sus hijos, según los datos que aportaba en 2020 el Instituto Nacional de Estadística. Los de la Sociedad Española de Fertilidad nos dicen, por su parte, que, en consonancia con los países de nuestro entorno, en los últimos cinco años se han doblado los tratamientos de fertilidad para mujeres sin pareja: del 4,4% del total en 2016 al 8% en 2020.

Son estas últimas las llamadas madres solteras por elección, también conocidas popularmente como Masolas, que, según Clínicas Eva, la mayor red de fertilidad del país, suelen ser de edad entre los 35-45 años, con un nivel socioeconómico medio-alto, buen estado emocional y una amplia red de apoyo. En cualquiera de los casos, cuenta la asesora médica de estos centros, Ana de la Encarnación, son personas que, al margen de los motivos, han tomado la decisión de manera consciente, sopesándola y meditándola cuidadosamente tras conocer la realidad médica, emocional y socioeconómica que hay tras el proceso.

De la primera, los tratamientos que posibilitan la maternidad en solitario, es necesario saber que son varios los que lo permiten. Que se emplee la Fecundación In Vitro o se apueste por la Inseminación Artificial dependerá de la madre; salud, antecedentes de fertilidad y, sobre todo, estado ginecológico, edad y reserva ovárica. Recordemos que en la primera, óvulo y espermatozoide se fecundan en el laboratorio mientras que en la segunda se insemina el útero materno con el material genético masculino.

La decisión al respecto será tomada por el ginecólogo una vez se hayan analizado los resultados del test de fertilidad, cuyas pruebas básicas son la ecografía vaginal y la analítica, aunque siempre está personalizado y la cantidad de pruebas necesarias puede variar.

En ambos casos se precisa de un donante, que es siempre anónimo. Para la selección del donante anónimo no sólo se tienen en cuenta criterios de salud, sino también el llamado fenotipo, que no es otra cosa, aclara también Ana de la Encarnación, que el conjunto de rasgos físicos de la paciente, como son la raza, el color de pelo, el color de ojos, la piel y la altura, entre otros.

El estudio genético que se realiza a los varones que donan semen permite, además, descartar anomalías cromosómicas en el futuro bebé, ya que mediante el llamado panel de portadores se pueden estudiar hasta 2000 posibles enfermedades hereditarias.

Se habla mucho, por otra parte, de las circunstancias de la gestación y la crianza para estas mujeres que afrontan la maternidad en solitario. Los psicólogos de EVA recuerdan que cualquier paciente, madre soltera o en pareja, siempre necesita un apoyo psicológico dentro de un tratamiento de reproducción asistida, pero cuando se llega a casa sola con el bebé se tienen más dificultades. Los obstáculos tienen que ver con las exigencias de la crianza y con las dificultades para conciliar, pero también con la falta de tiempo libre, la responsabilidad y la economía familiar.

Hoy las ayudas a madres solteras varían según las diferentes comunidades autónomas, pero la Seguridad Social tiene una fija establecida para todo el territorio para madres con hijos menores de dieciocho años. La ayuda a percibir es de 291 € al año, en caso de que los ingresos anuales no superen los 11.490 €. Dicha aportación se incrementa un 15% por cada nuevo hijo. También son comunes la Prestación económica por nacimiento, que otorga el estado y consiste en un único pago de 1000 euros, así como el cheque bebé de 100 euros, que se suma al que se venía entregando con anterioridad en algunas regiones, como Andalucía, Madrid, Galicia, Asturias y Castilla León se puede solicitar un chequé bebé.

Asociaciones de madres solas esperan, por otro lado, conocer el destino de la nueva ley de familias, que veía suspendida su tramitación debido al adelanto electoral del pasado del 28 de julio, y en la que extendía los beneficios de las familias numerosas a las monomarentales.

Es importante, y en relación a las dificultades, emocionales y económicas, tener una red social de apoyo, tanto familiar, como de amigos y/o de asociaciones de madres solas. Para estas mujeres todo se multiplica por dos: las emociones, el gasto y el esfuerzo. No obstante, finalizan desde Clínicas Eva, la decisión de traer un hijo al mundo sin compañero o compañera implica también más libertad, mayor satisfacción personal y, en definitiva, más felicidad y sensación de empoderamiento.