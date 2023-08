¿Qué hablar en la primera sesión de terapia?

Esta es una de las preguntas que más se repiten entre usuarios de internet que están pensando en iniciar un proceso de terapia online. Y aunque no hay una respuesta específica que responda a todos los casos, por norma general, el psicólogo online tratará de conocer el problema que ha llevado a comenzar la terapia online.

Sin embargo, abrirse delante de un desconocido no siempre resulta sencillo, por lo que es de gran ayuda contar con la asistencia de un psicólogo online, como Ángel Rull y su equipo de profesionales experimentados.

Comprometidos con el bienestar de sus pacientes Desde hace diez años, Ángel Rull pone a disposición de sus pacientes su conocimiento en Psicología Sanitaria, ofreciendo un espacio para la resolución de inquietudes tanto presencial como en línea. Tanto él como su equipo cuentan con una perspectiva integradora, combinando diferentes elementos de los tipos de terapia disponibles para poder asistir a sus pacientes. Para ello, disponen de formación y reconocimientos profesionales necesarios para brindar un espacio seguro donde el crecimiento del paciente es la prioridad.

Cómo es la primera sesión con un psicólogo online Las sesiones de terapia online se adaptan a cada persona, avanzado a su propio ritmo, para que cada paciente se sienta cómodo durante el proceso.

Para ello, la primera sesión es crucial a la hora de plantear los objetivos que se perseguirán para lograr para que el paciente pueda alcanzar el bienestar.

Esta sesión es introductoria, y presenta un espacio donde el paciente puede explicar por qué motivos ha buscado la asistencia de un profesional, aprovechando la oportunidad para plantear sus problemas o dejar que el terapeuta lo guíe, poniendo como prioridad la comodidad del paciente.

Cómo saber si es el terapeuta es un buen psicólogo online Los indicios de que un psicólogo es un buen profesional se aplican tanto para la terapia presencial como para la terapia online, sumándose en el caso de la segunda algunas claves puntuales. La primera característica que el psicólogo debe tener es el enfoque empático hacia su paciente, ofreciendo un espacio donde el mismo se sienta cómodo a la hora de compartir sus problemas. Vinculado a ello, es necesario que el profesional ejerza la comprensión sobre lo que el paciente plantee, y que tenga como prioridad no juzgarlo.

La experiencia laboral y la formación son dos características necesarias para asegurar que el psicólogo se encuentra calificado para brindar una asistencia efectiva a sus pacientes. Además, en el caso de la terapia en línea, es necesario que el psicólogo se enfoque en disponer de los elementos imprecindibles para acceder a la conectividad, como una buena conexión a internet y un espacio privado y seguro.

Gracias a la amplia experiencia del equipo de Ángel Rull, destacan como una opción ideal a la hora de encontrar un psicólogo online.