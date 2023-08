Por qué es importante contar con un sistema que simplifique la tributación en Perú

Según ha informado el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, las micro y pequeñas empresas (mypes) representan el 21 % del producto bruto interno y más del 90 % del empleo formal en este país, ocupando a más del 60 % de la población económicamente activa. Además, estas compañías dan lugar a muchas mujeres que ocupan puestos de liderazgo.

Según comenta la abogada tributarista Haydee Injante, integrante del equipo directivo de Enfoque Contable, a pesar de su importancia, estas empresas encuentran obstáculos en regímenes tributarios que resultan complejos e impiden que muchas de ellas se integren al sistema fiscal nacional como es debido. Representantes de este estudio contable comentan también que, más allá de estas dificultades, en junio de 2023 el Régimen Mype Tributario cerró con un registro de 1.006.000 contribuyentes, marcando un crecimiento de 9,3 % con respecto al mismo período de 2022. Para que estos indicadores sean aún más positivos sería importante contar con un sistema que simplifique el proceso de tributación.

Propuestas para un sistema tributario más simple en Perú Actualmente, la situación de las mypes y la fiscalidad es contradictoria. Por un lado, como se ha explicado anteriormente, el registro de contribuyentes ha crecido. Sin embargo, en el mismo período la recaudación del impuesto a la renta se contrajo en un 19,4 % y lo obtenido a través del Régimen Mype Tributario cayó un 7 %. Así lo indican cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

En este contexto, Haydee Injante considera que una posible solución es que el sistema actual se parezca más al Régimen RUS con algunas variantes como mayores ingresos. Además, debería contener un pago de seguridad social porque hoy en día solo se abona un mínimo de renta y de exceso. De esta manera, el régimen fiscal pasaría a basarse en las ventas brutas y las mypes podrían contar, de manera opcional, con distintos mecanismos de deducciones.

Características de un nuevo RUS El nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) se aplicaría en el caso de las personas que tienen un pequeño negocio cuyos clientes principales son consumidores finales. Estos contribuyentes no tienen la necesidad de llevar adelante un registro contable, sino que simplemente deben pagar un monto único mensual que se determina, según distintas categorías.

Según comenta Injante, el desafío actual del sistema tributario con respecto a las mypes es combatir la informalidad, que además es un problema que en Perú afecta de manera general a la tributación. En este sentido, un informe de la Cámara de Comercio de Lima indica que el 50 % de las mypes no están en el Registro Único de Contribuyentes porque o no lo consideran pertinente o no tienen una percepción de riesgo alrededor de esta falta.

En síntesis, los 4 regímenes tributarios disponibles para las mypes han demostrado ser insuficientes, según indican los especialistas del estudio contable Enfoque Contable.

La formalización debería ser atractiva para las mypes Otra idea que sostienen especialistas como los de Estudio Contable es que, hoy en día, las empresas no tienen ningún incentivo para formalizarse. Por el contrario, si lo hacen tienen que lidiar con problemas adicionales. Por lo tanto, es necesario diseñar una solución integral.

Para ello, una solución posible es derogar el sistema vigente y promulgar un régimen integral que evite confusiones en los contribuyentes. Además, en este nuevo régimen deberían estar conjugados los temas laboral y tributario, cada uno con límites específicos. Estas medidas supondrían una mejoría con respecto a la situación actual.

¿Hay posibilidades de que una reforma del sistema tributario de mypes avance en el Congreso? Durante el último período de la Comisión de Economía y Descentralización del Congreso de la República, el Gobierno obtuvo dictámenes favorables en 32 de los 33 temas que había solicitado. Sin embargo, la simplificación del régimen tributario de las mypes no fue incluido. A pesar de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas informó en abril de 2023 que hay un proyecto en marcha que serviría para implementar medidas tributarias favorables a las mypes. Según comentaron representantes de esta cartera, el objetivo del mismo es simplificar el sistema actual y generar incentivos para conseguir una mayor formalización.

Por último, Haydee Injante, integrante del estudio contable Enfoque Contable afirma que un sistema tributario óptimo debe ser concebido para favorecer el desarrollo de las empresas. Para conseguir este objetivo, es necesario reducir de manera focalizada los impuestos de la venta y a la renta. De esta manera, es posible generar un incentivo que permita una reactivación.