El coach de papel ha llegado para ayudar a sacar tiempo para lo que de verdad importa

El tiempo es uno de los aspectos más difíciles de gestionar. Entre el trabajo, el hogar y las actividades sociales, las personas tienen muchas ocupaciones y estas pueden llegar a extenderse más de la cuenta. Como consecuencia, las prioridades personales suelen pasar a un segundo plano.

Para hacer frente a esta problemática, se recomienda usar instrumentos para mejorar la organización del tiempo. Entre ellos destacan los planificadores Mi Kaizen, empresa que ofrece productos inspirados en la filosofía kaizen.

¿Cómo ayudan las agendas Mi Kaizen a gestionar el tiempo mejor que las demás? A estos planificadores de tiempo se les conoce como coaches de papel en las redes sociales, porque ayudan a las personas a reflexionar acerca de todas las áreas de su vida, crear un plan para conseguir sus objetivos y hacer un seguimiento, como si de un profesional del desarrollo personal se tratara. La estructura de este tipo de agendas está diseñada específicamente para que los usuarios distribuyan sus prioridades de sueños y objetivos grandes a metas pequeñas y tareas diarias, como dicta la filosofía a la que hace alusión la marca. De esta forma, no solo se mejora la organización, sino que también se disfruta del proceso.

Los coaches de papel de Mi Kaizen permiten hacer planificaciones a corto, medio y largo plazo. Desde organizar fechas clave en el calendario anual, escribir el foco y el hábito que quieren para cada mes o plasmar objetivos para cada semana. En cuanto a los días, cada período de 24 horas tiene su propio espacio para anotar una lista de tareas.

Asimismo, estos planificadores contienen múltiples gráficos y tablas entre sus páginas en los que reflejar la consecución de sus metas. Esto permite que las personas tengan una mejor visualización de su progreso personal y de cómo dedican el tiempo a sus prioridades.

¿Qué incluyen los planificadores Plus de Mi Kaizen? La empresa ofrece modelos Plus que contienen más beneficios que los planificadores convencionales de la marca. La principal diferencia es su vista semanal por horas, que ha reclutado ya miles de fans a los que la empresa denomina kaizeners. Otra de las diferencias tiene que ver con el tamaño, ya que estos miden 25 cm de altura a diferencia de los 21 cm de los otros modelos.

Del mismo modo que Mi Kaizen en su versión original, estos planificadores incluyen citas y frases motivadoras a lo largo de las páginas para mantener un espíritu de inspiración en el usuario. Ambas contienen una parte introductoria de autoconocimiento y están protegidas por tapas de polipiel 100 % veganas.

Al igual que el resto de productos Mi Kaizen, los coaches de papel están diseñados para promover el desarrollo personal y profesional de los usuarios. Gracias a estas partes distintivas, las personas pueden primero iniciar un viaje de introspección para indagar en aquellas cosas que realmente les importan, para así más tarde gestionar su tiempo acorde a sus prioridades.