La importancia de registrarse en las afores para recibir una pensión en México, por Rescata Tu Afore

De acuerdo al director de relaciones institucionales de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Luis Felipe Briseño, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene la facultad de disponer de los recursos de las afores a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de una resolución judicial.

Rescata Tu Afore es una empresa integrada por economistas y abogados nacionales y extranjeros, enfocados en esclarecer qué son las afores y el desconocimiento general que rodea el tema en la comunidad expatriada en México, recuperando las aportaciones que tengan en sus cuentas individuales.

¿Qué son las afores? De acuerdo al portal web El Economista, las administradoras de fondos para el retiro, conocidas popularmente como afores, se trata de entidades financieras creadas con la finalidad de manejar e invertir de forma segura los recursos para el retiro de los trabajadores, para mejorar las condiciones de su pensión. Si bien los bancos son los dueños de algunas afores, las mismas no son bancos ni aseguradoras.

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro o Consar, es la dependencia gubernamental encargada de supervisar las afores. Un trabajador del sector público, privado o independiente está en la facultad y el derecho de abrir una cuenta con una de las 10 administradoras del mercado. Así, cada trabajador dispone de una cuenta personal y única que, a lo largo de su vida laboral, va acumulando las cuotas y aportaciones que el patrón, el gobierno y el empleado realizan regularmente.

Los recursos pueden perderse después de 10 años Para 2022 existían más de 70,4 millones de cuentas afores y más de 18,1 millones de trabajadores no tenían conocimiento de tener una cuenta de fondos para el retiro. En ese sentido, los extranjeros que hayan trabajado y cotizado en México y que no se hayan registrado y retirado sus recursos están en riesgo de perderlos a los 10 años desde que tengan el derecho a hacerlo.

En relación con el artículo 302 de la Ley del Seguro Social sobre los derechos de los trabajadores y sus beneficiarios sobre el ahorro para la jubilación, el IMSS puede disponer de esos recursos a los 10 años de que sean exigibles, sin necesidad de una resolución judicial, siempre y cuando constituya una reserva suficiente para responder a las solicitudes de devolución de los trabajadores.

Ante este escenario que ya está sucediendo, se aconseja a los mexicanos acercarse a su cuenta Afore para comprobar que sus datos estén correctamente registrados, así como conocer cuánto saldo tiene disponible y hacer ahorro voluntario para evitar que el Instituto retire esos recursos al ver actividad en la cuenta.

Rescata Tu Afore recupera las aportaciones que tengan en cuentas individuales aquellos trabajadores extranjeros que hayan trabajado y cotizado en la Seguridad Social Mexicana, incluidos los rendimientos anuales, localizando primero el Afore y evaluando su retiro, para seguidamente presentar una propuesta de acción, sin anticipo ni pago a cuenta para, finalmente, recuperar el dinero en el menor tiempo posible.