Cubiertos de madera personalizados con The Brand Company

La personalización de productos food service sirve para crear una conexión cercana e individual entre una marca y su público. Esta se usa para que los usuarios de productos o servicios desarrollen una mejor experiencia, sintiendo que estos artículos han sido diseñados y pensados para ellos.

En este contexto, la firma The Brand Company ofrece cubiertos de madera personalizados que resultan ideales para restauración, catering, eventos corporativos, ferias comerciales,... Estos productos son sostenibles y permiten la impresión de un logotipo, una frase o marca. A su vez, esta empresa también se especializa en la personalización de otros productos respetuosos con el medioambiente como vasos de cartón, platos de papel o botellas reutilizables.

Los cubiertos de madera personalizados de The Brand Company Estos productos se venden desde 100 unidades y son ideales para reemplazar cubiertos de plástico en múltiples eventos. Además, esta firma ofrece distintas opciones de personalización. En este sentido, los pedidos desde 100 unidades se pueden personalizar con impresiones en negro. A su vez, cuando un pedido supera las 1.000 unidades las opciones de impresión se amplían a otros colores como azul, verde, marrón o rojo.

Los cubiertos de The Brand Company están producidos en madera de abedul y cuentan con todos los controles sanitarios e higiénicos necesarios. Las medidas estándar de estos artículos son las siguientes: cuchara 17 centímetros, tenedor 15,5 centímetros y cuchillo 16,5 centímetros.

Otra alternativa que ofrece esta empresa son los sets de cubiertos de bambú reutilizables, compuestos por cuchillo, cuchara y tenedor que vienen en una bolsa de tela. Estos artículos también se pueden personalizar tanto los cubiertos como la bolsa donde es posible imprimir un diseño, logotipo o nombre de una marca.

Otros productos sostenibles de The Brand Company Como complemento para los cubiertos esta empresa ofrece vasos de papel de un solo uso que pueden ser una solución ideal para distintos tipos de eventos. Gracias a estos artículos es posible reducir la cantidad de residuos. Para ello, es conveniente concienciar a los asistentes sobre la importancia de reciclar cada vaso al finalizar su uso. Además, estos productos se pueden personalizar con el nombre de la empresa, del evento o marca.

Por último, The Brand Company también sugiere la utilización de platos de papel. Esta es una opción cada vez más usada en restauración, catering y eventos porque resulta económica y práctica. Asimismo, se trata de una alternativa ecológica porque cuando estos platos se desechan correctamente pueden ser compostados.

Con los cubiertos de madera personalizados y el resto de artículos de food service, que ofrece The Brand Company, es posible reforzar la presencia de una marca con productos prácticos y sostenibles.