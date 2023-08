Júlia Parés - CEO de Emociona Marketing habla sobre inteligencia artificial versus marketing emocional

Hoy en día, tanto la inteligencia artificial como las estrategias de marketing emocional son herramientas clave para las empresas que quieren dar un impulso a sus ventas. Ahora bien, tanto una como la otra presentan una serie de ventajas y desventajas.

Por este motivo, los especialistas en local seo de la agencia Emociona Marketing han elaborado una comparación de inteligencia artificial versus marketing emocional que se presenta a continuación. Esta empresa se especializa en generar planes de marketing, gestionar redes sociales y posicionar marcas a través de estrategias digitales a medida para cada empresa, tenga el tamaño que tenga.

Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial aplicada en marketing digital Gracias a las posibilidades que ofrece este avance tecnológico es posible automatizar tareas repetitivas como, por ejemplo, la publicación de contenidos en redes sociales o el envío de correos electrónicos. Además, con herramientas de inteligencia artificial una empresa puede analizar grandes cantidades de datos en poco tiempo para conocer mejor a sus clientes y tomar mejores decisiones.

A su vez, al procesar esta información también se puede diseñar una mejor experiencia para el cliente en función de factores como los historiales de compra y de navegación en un sitio web. Por otra parte, en mercados que resultan altamente competitivos, la inteligencia artificial puede aplicarse para detectar tendencias y adelantarse a la competencia.

Ahora bien, a la hora de implementar esta tecnología también hay que considerar sus posibles desventajas. En este sentido, la inteligencia artificial puede ser costosa y aún no es perfecta, por lo que puede inducir a tomar decisiones que no son correctas. Además, a veces la inteligencia artificial no cuenta con la capacidad de replicar la conexión emocional que se puede establecer a través de una interacción humana.

Pros y contras del marketing emocional Justamente, el marketing emocional busca conectar productos con las emociones de su audiencia. Cuando esto funciona correctamente, los valores de una marca pueden llegar a formar parte de los gustos y de la personalidad de un cliente. Por este motivo, entre las principales ventajas de este tipo de marketing destacan la capacidad de fidelizar a los clientes, de mejorar el reconocimiento de una marca y de aumentar las recomendaciones.

Por otro lado, una estrategia de marketing emocional que no es ejecutada correctamente puede terminar alejando a un cliente. Esto sucede, por ejemplo, cuando las emociones que despierta una acción son negativas.

En este sentido, los anuncios deben generar sentimientos como felicidad o añoranza, entre otros, y no ira o culpa. Asimismo, cuando una marca se relaciona con valores que los clientes no comparten los resultados suelen ser negativos.

Al comparar inteligencia artificial versus marketing emocional es posible concluir que estas herramientas tienen muchos beneficios para ofrecer, aunque su uso también implica correr algunos riesgos. Por esta razón, es importante contar con el apoyo de especialistas como los de Emociona Marketing, que pueden combinar lo mejor de ambos elementos.