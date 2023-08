Prevenir el plagio con un detector de plagio gratis de Ayuda Universitaria

A la hora de elaborar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) o un Trabajo de Fin de Máster (TFM), resulta fundamental colocar las marcas de citas cuando se utiliza el trabajo de otro autor para no incurrir en el plagio, ya que esta infracción no solo puede invalidar toda la investigación, sino que puede generar a los estudiantes dificultades profesionales, personales y legales. En este marco, se realza la importancia de contar con un detector de plagio gratis para evitar caer en este tipo de errores, por lo que Ayuda Universitaria pone a disposición de sus usuarios diversas herramientas de uso gratuito destinadas a tal fin.

¿Cuán importante es disponer de un detector de plagio gratis? En muchas ocasiones, los estudiantes que se encuentran escribiendo el Trabajo de Fin de Grado o el Trabajo de Fin de Máster e incluyen fragmentos de textos pertenecientes al trabajo de otra persona, olvidan hacer referencia a estos en las citas, cometiendo una infracción a la propiedad intelectual que puede ocasionarles múltiples problemas. De este modo, utilizar un detector de plagio gratis es imprescindible, puesto que puede prevenir que se produzca este delito y, consecuentemente, evitar las repercusiones negativas que puede traer aparejadas.

En este sentido, el plagio puede provocar desde una nota de 0 para el TFG o TFM hasta la expulsión de la institución educativa para los alumnos, además de generar un estigma difícil de revertir. Por otro lado, los plagiarios pueden ser sancionados legalmente por sus acciones, con castigos que varían de acuerdo con la naturaleza del plagio. Por ende, es recomendable utilizar un detector de plagio gratis y así impedir que un pequeño descuido de citación se transforme en un problema mayor.

Herramientas para detectar plagio, de la mano de Ayuda Universitaria Habida cuenta de la importancia de la utilización de un detector de plagio gratis, la academia universitaria Ayuda Universitaria ofrece diversas herramientas en línea, tanto a escritores, editores, autores e investigadores como a blogueros, estudiantes, educadores y administradores de contenido. A este respecto, existen en la web una gran variedad de programas antiplagio gratuitos, los cuales permiten analizar un texto para encontrar secciones de palabras coincidentes en los escritos indexados en una base de datos.

No obstante, es necesario señalar que no todas estas soluciones son fiables, ya que la información puede ser robada o el sitio web puede ser malicioso. En consecuencia, entre los diferentes servicios disponibles en internet, es posible sugerir el uso de Plagium, Copy Tracker o Copionic.

Por lo tanto, quienes busquen un detector de plagio gratis, que funcione de manera rápida y sencilla, pueden ingresar al sitio de Ayuda Universitaria para obtener toda la información acerca de este tipo de herramientas.