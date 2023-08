Elena Marco; maestra del Fitness Ballet, una combinación de elegancia y fuerza para el bienestar integral

El Fitness Ballet es una práctica de vanguardia que combina a la perfección la fuerza del ejercicio físico con la estilización del ballet. En medio de esta fascinante convergencia destaca Elena Marco, una dedicada instructora y formadora de monitores en Fitness Ballet. A través de la fusión magistral de elementos del ballet clásico y el trabajo físico del fitness, Elena Marco ha redefinido los límites del ejercicio, convirtiéndolo en una experiencia que fortalece, equilibra y revitaliza cuerpo y mente. En esta entrevista, Elena Marco explora los orígenes y beneficios del Fitness Ballet, así como el impacto de esta práctica pionera en la concepción del bienestar integral.

Para quienes no conocen la disciplina, ¿qué es el Fitness Ballet?

El Fitness Ballet (FB) es una disciplina elegante e innovadora que combina técnicas fundamentales del ballet con prácticas del fitness tradicional. Este enfoque único fusiona la elegancia, postura y técnica del ballet con el dinamismo y fortaleza del fitness, ofreciendo una experiencia poderosa y distintiva.

¿Qué beneficios aporta el Fitness Ballet?

El Fitness Ballet es una combinación hermosa de elegancia y fuerza que ofrece una amplia gama de beneficios. Desarrolla la conciencia corporal, permitiendo una postura más erguida y saludable en la vida cotidiana. Además, proporciona fuerza y tono muscular, trabajando todos los grupos musculares de manera estilizada, que es algo muy característico en los bailarines. La flexibilidad y elasticidad también son un gran enfoque, ayudando a ganar amplitud de movimiento y una musculatura finamente definida. Pero no es solo sobre el cuerpo; hay un bienestar emocional que se gana. La combinación de música original y movimiento realmente conecta con tus emociones, haciendo del Fitness Ballet una experiencia única y estimulante.

¿Pueden practicarlo personas de distintas edades?

El Fitness Ballet es apto para todas las edades y se adapta a diferentes contextos y necesidades. Es perfecto para niños, adultos, deportistas, artistas, mujeres durante y después del embarazo, y aquellos sin experiencia previa, convirtiéndose en un complemento enriquecedor para muchos entrenamientos.

¿Por qué elegiste el Fitness Ballet para tu academia y cómo surgió el Fitness Ballet de Elena Marco?

Mi transición de los escenarios a la enseñanza me llevó a explorar la fusión del ballet con el fitness. La demanda de personas interesadas en el ballet me inspiró a crear clases que fusionaran elementos de ambas disciplinas. Mi proceso evolucionó, aplicando mi experiencia y formación en danza clásica, resultando en mejoras notables en mis alumnos. De este modo, nació el Fitness Ballet, una combinación de amor, esfuerzo y deseo de acercar el ballet a todos, con una esencia enfocada en alimentar el sentido emocional.

¿Cómo te formaste en Fitness Ballet y qué técnicas usas en tus clases?

Con mi experiencia como bailarina clásica y formación en pedagogía, diseñé un método propio, registrando una fusión del ballet clásico con el dinamismo del fitness. Esta reinventada dinámica de entrenamiento permite moldear y trabajar el cuerpo de una forma única, ofreciendo una perspectiva fresca y revolucionaria en el mundo del fitness.

¿Cómo acceder a clases presenciales y online?

Puedes acceder a diversas ofertas a través de nuestra web, tanto en el centro presencial como en la academia online. Te invitamos a probar una clase para vivir la experiencia de primera mano.

¿Por qué formarse como monitor de Fitness Ballet?

Formarse como entrenador de Fitness Ballet abre nuevas oportunidades laborales y te distingue en el sector. Con la creciente popularidad del Fitness Ballet, habrá una demanda de entrenadores certificados, brindando oportunidades para enseñar en varios espacios. La formación sólida y creativa garantiza crecimiento profesional y personal.

¿Qué consejos darías a quienes quieren comenzar tanto a practicar como a impartir Fitness Ballet?

Para aquellos que están pensando en practicar el Fitness Ballet, les diría que vengan con una mente abierta y dispuestos a disfrutar. Necesitarán ropa cómoda, quizás incluso zapatillas de media punta de ballet, y deben escuchar a su cuerpo y practicar constantemente. La transformación del cuerpo viene con la constancia. En cuanto a aquellos interesados en impartir Fitness Ballet, les aconsejaría una formación completa donde aprendan los fundamentos básicos del ballet y del fitness. Hay que implicarse en la creación y desarrollo de las clases, ser creativo y apasionado, y aprender a mirar a los alumnos para conducirlos hacia sus objetivos. La generosidad y la felicidad son clave. Como entrenador, tu misión es ayudar a cada uno de los alumnos a conseguir sus objetivos y hacer que se vayan felices. Si lo logras, te aseguro que volverán a por más.

La instructora Elena Marco remarca los beneficios del Fitness Ballet como práctica deportiva y artística para todas las edades. Practicar Fitness Ballet es una buena forma de aprender a escuchar y manejar el cuerpo, lograr equilibrio y fuerza. Por otro lado, formarse como monitor en Fitness Ballet, de la mano de Elena Marco, es un proceso creativo y apasionante del cual esta academia se enorgullece de formar parte. Para mayor información, la web de Fitness Ballet de Elena Marco está disponible para consultas.