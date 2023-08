La atracción de talento cada vez más presente en los actos empresariales y networking

En la última década, la sociedad ha asistido a un cambio de paradigma en el ámbito laboral. Las empresas ya no son las únicas que eligen, sino que el talento también elige, y lo hace de forma selectiva. Hoy en día, mantener una plantilla talentosa es un desafío constante para las empresas, especialmente para aquellas que se enmarcan en un nivel alto de conocimientos y requieren un currículum excepcional en las competencias de sus trabajadores. Este cambio de perspectiva está llevando a muchas organizaciones a replantearse sus estrategias y a apostar de manera firme por la atracción de talento.

La atracción de talento es, en esencia, una inversión estratégica. Es el motor que puede impulsar el crecimiento y éxito de una empresa en un mercado laboral de ofertas de empleo cada vez más competitivo y exigente. No se trata solo de llenar vacantes, sino de potenciar el capital humano de la empresa para obtener ventajas competitivas duraderas

La inclusión de la atracción de talento en la programación de eventos empresariales o jornadas empresariales es esencial, especialmente en el clima empresarial actual donde el talento se ha convertido en un diferenciador competitivo crítico.

Desde la empresa especializada “Yolanda Muñoz - Conectando Talento” subrayan los siguientes argumentos al integrar la atracción de talento en dichos eventos con el objetivo de sensibilizar a los empresarios sobre su creciente importancia.

Comprensión de la importancia estratégica del talento: integrar la atracción de talento en la programación de un evento empresarial ayuda a los empresarios a entender que la adquisición de talento no es simplemente una función de recursos humanos, sino una estrategia empresarial clave. La competencia por el talento se está intensificando y las empresas que no dedican recursos y esfuerzos a la atracción de talento pueden quedarse atrás.

Concienciación sobre el cambio de paradigma en la contratación: los eventos empresariales pueden servir como plataformas para ilustrar cómo ha cambiado el panorama de la contratación. Ya no es solo una cuestión de seleccionar a los candidatos adecuados, sino también de hacer que la empresa sea atractiva para ellos. Los empresarios deben ser conscientes de que necesitan vender activamente su empresa a los posibles candidatos.

Mejora de las prácticas de contratación: al integrar la atracción de talento en la programación de eventos, las empresas pueden aprender nuevas tácticas y estrategias para atraer y retener a los mejores talentos. Pueden aprender de expertos en la materia y también de otras empresas que han tenido éxito en la atracción de talento.

Fomento de la innovación y el crecimiento: un equipo talentoso puede ser un motor de innovación y crecimiento. Las sesiones sobre la atracción de talento pueden ayudar a los empresarios a entender cómo el talento adecuado puede impulsar la innovación y el crecimiento en sus empresas.

Compartir y aprender de los éxitos y fracasos de los demás: los eventos empresariales son un foro excelente para que las empresas compartan sus experiencias, tanto buenas como malas, en la atracción de talento. Estas historias pueden ofrecer a los empresarios valiosas ideas y perspectivas.

En resumen, integrar la atracción de talento en la programación de eventos empresariales les ayuda a entender la importancia de la atracción de talento, a aprender nuevas estrategias y a compartir experiencias. Es un paso vital hacia la creación de empresas que puedan prosperar en el paisaje empresarial del futuro.