Textiles y accesorios para el hogar con la marca Calma House

Los complementos textiles y los accesorios para el hogar tienen un peso esencial en la decoración de los ambientes. La selección de elementos como su composición, textura, colores, estampados y acabados reflejan la personalidad y estilo de las personas. Por esa razón, los cojines, manteles, cortinas y ropa de cama merecen siempre una atención especial.

Calma House señala que adicionalmente estos complementos deben aportar utilidad. No solo tienen que ser meramente decorativos, sino que deben contribuir a mejorar la calidad de vida. En este sentido, Calma House asegura tener grandes productos para esta temporada.

Uno de los catálogos más completos del mercado Calma House nació en el año 2015 como un emprendimiento familiar, que se ha ido expandiendo hasta abrir 9 tiendas físicas y una shop online que distribuye por toda España y parte de Europa. El canal de venta profesional distribuye el producto diseñado en Barcelona alrededor del mundo.

También tienen artículos y complementos para el verano como toallas de playa, plaids, bolsos, cojines y neceseres de algodón. Otro de sus segmentos son los accesorios para mascotas, donde figuran camas, cojines, correas y comederos.

Accesorios para el hogar al ritmo de las tendencias La marca asegura que siempre ha prestado mucha atención a las tendencias del mercado. Esa filosofía se nota no solo en el diseño de sus piezas, sino también en sus accesorios para el hogar. En esos últimos, los clientes pueden apreciar el énfasis que hacen hasta en los más mínimos detalles.

Un ejemplo de ello son los accesorios de mesa como las fundas para cubiertos en algodón, la aceitera, el servilletero y la bandeja de junco de mar. También figura su original botellero de yute, un best seller de cada temporada, los posavasos de algodón, las fundas para botellas y sus cestos de junco de mar para colocar cubiertos o frutas.

Otro ambiente donde los accesorios del hogar son indispensables para lograr ese toque personal especial es el baño. Calma House ofrece sus neceseres en algodón que se pueden adquirir en distintos estilos y colores para combinarlos con artículos de cuidado personal. Asimismo, ofrecen discos desmaquillantes, coleteros, diademas, cestas de junco para la ropa, portavelas y velas aromatizantes. Todo de acuerdo a las tendencias decorativas y de estilo que dicta el mercado.