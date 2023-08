Homes2Rent, gestión completa alquiler en Madrid

Para muchos propietarios, tener un inmueble vacío es un verdadero dolor de cabeza no solo porque el mismo no genera ingresos, sino porque además implica una inversión de tiempo y dinero al tener que pagar los impuestos y facturas de ley. Por esta razón, es recomendable contar con un servicio de gestión integral alquiler para delegar el proceso y comenzar a rentabilizar la propiedad.

En esta línea, Homes2Rent es una empresa especializada en esta área. Ofrece un servicio muy completo que acompaña al cliente desde el inicio hasta el final del proceso de alquiler, asegurándose de que cada mes el propietario reciba los ingresos correspondientes a la renta de su vivienda o piso, sin preocuparse por nada.

¿Por qué contratar servicios de gestión integral alquiler en Madrid? Madrid es una de las zonas donde el alquiler de inmuebles es más costoso, a diferencia de otras localidades españolas. Esta situación siempre ha sido así, no obstante, se ha acentuado debido a la última reforma de la Ley de Vivienda. Dependiendo de la zona, el precio de los alquileres tiende a subir más, además los contratos de alquiler suelen tener condiciones estrictas que hace que la labor de arrendamiento sea compleja para muchos propietarios.

En estos casos, la gestión integral de alquiler es algo muy beneficioso para los arrendatarios madrileños, ya que cuentan con el apoyo de profesionales expertos en el sector inmobiliario que se encargan de llevar a cabo todos los trámites necesarios para alquilar una propiedad en el menor tiempo posible, siguiendo la normativa de ley y evitando situaciones de riesgos.

En particular, Homes2Rent brinda un servicio gratuito que se encarga de todo el proceso de alquiler de una propiedad sin que esto suponga un coste adicional para el propietario. Se ocupan de tramitar toda la documentación necesaria para el contrato y tienen un mecanismo que asegura el pago de alquiler por parte de los inquilinos, sin retrasos. Asimismo, ofrecen garantía contra desperfectos causados por el arrendatario, a través de un seguro de hasta 2.500 euros para cubrir los daños. Adicionalmente, el servicio incluye labores de limpieza tanto a la entrada como a la salida del inquilino, por lo que al finalizar el contrato el propietario recibe su inmueble en perfectas condiciones.

Servicio de valoración de inquilinos, de la mano de Homes2Rent Algo que preocupa a muchos propietarios a la hora de alquilar un inmueble es conseguir un inquilino que realmente garantice el cuidado y seguridad del piso, local o vivienda. Partiendo de esta necesidad, Homes2Rent, en su rol como agencia intermediadora, se encarga de valorar los perfiles de quienes están interesados en alquilar el inmueble con el fin de garantizar a los propietarios que sus activos están en buenas manos.

Para eso, la gestión integral alquiler de la compañía está dirigida a ejecutivos y estudiantes tanto de másteres como de carreras de postgrado. De este modo, garantizan que los plazos de renta de la propiedad serán puntuales y concretos, evitando que puedan ocupar el inmueble durante más del tiempo.

En definitiva, servicios como los de Homes2Rent consiguen rentabilizar una propiedad de manera segura, brindándoles mayor confianza, fiabilidad y tranquilidad a los propietarios.