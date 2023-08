Málaga, pionera en la última tecnología de fotoestimulación que podría revolucionar los injertos capilares

Avalada por el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y desarrollado por Derma Innovate con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), comienza a aplicarse en septiembre en Clínica Esbeltia A partir de septiembre, realizarse un trasplante capilar en Málaga será más atractivo para quienes buscan las tecnologías más innovadoras y con mayor garantía de éxito en este tipo de intervención estética, cada vez más demandada. Hablamos de un sistema de regeneración capilar in vivo que hasta ahora solo se ha probado en ensayos clínicos del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y que en breve se aplicará en Clínica Esbeltia gracias al acuerdo de colaboración entre este centro estético, reconocido a nivel nacional, y Derma Innovate, la empresa que ha desarrollado y patentado este nuevo método en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Este innovador sistema de fotoestimulación capilar consta de un medio de cultivo, un compuesto fotosensible y un dispositivo automatizado para la estimulación ex vivo de los folículos pilosos que, según los primeros ensayos, han mostrado mayor eficacia en la potenciación del crecimiento del cabello tras el trasplante capilar.

La tecnología de Derma Innovate se basa en un sistema que consta de un medio de cultivo, un compuesto fotosensible y un dispositivo automatizado para la estimulación ex vivo de los folículos pilosos. La empresa ha validado la eficacia de esta tecnología en un primer ensayo clínico en colaboración con el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). Actualmente, Derma Innovate ya dispone de su primer prototipo, desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), para trasplante capilar que integra la tecnología de la empresa y es Málaga el lugar elegido para demostrar su eficacia en un nuevo ensayo clínico.

Derma Innovate es una empresa biotecnológica creada y participada por Canaan Research & Investment, S.L., dirigida al desarrollo de una nueva generación de productos avanzados e innovadores en el área de la regeneración cutánea y capilar, que cuenta entre sus partners con entidades de prestigio como la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) y el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Por su parte, Clínica Esbeltia está dirigida por el doctor Francisco Ruiz Solanes, reconocido durante los años 2020, 2021 y 2022 como el Cirujano Capilar mejor valorado en España por los Doctoralia Awards, una prestigiosa web médica que otorga sus premios basándose en las valoraciones de los pacientes y de otros médicos. En 2022 también ha sido galardonado como el mejor Cirujano Capilar en España por los premios Top Doctors, concedidos con los votos de otros médicos y especialistas capilares.