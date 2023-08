Exquiller ha revolucionado el mercado con nuevos rellenos dérmicos de ácido hialurónico

La marca Exquiller anunció el lanzamiento en España de sus nuevos rellenos dérmicos en forma de inyectables faciales a base de ácido hialurónico con Lidocaína. Se trata de una firma de origen coreano que ha venido revolucionando el mercado con productos para diversos usos elaborados con altos estándares de calidad.

Los rellenos Exquiller son productos que cuentan con datos clínicos aprobados y con resultados satisfactorios en pacientes, quienes han obtenido un moldeo excelente y duradero. Esta nueva generación de productos ha sido desarrollada con una innovadora tecnología con la que han conseguido mejorar exponencialmente los niveles de elasticidad y densidad.

Tecnología de relleno dérmico hipercruzado marcado Uno de los puntos fuertes que anuncia esta marca es la tecnología de relleno dérmico hipercruzado marcado. Los voceros explican que utilizan como ingrediente básico el ácido hialurónico polimérico no animal. Aquí las moléculas de la sustancia se conectan entre sí por medio de enlaces cruzados. Variando el número de estos enlaces se pueden alcanzar distintas texturas de relleno.

De esta manera, la nueva serie Exquiller incluye productos que parten desde los que tienen una pequeña cantidad de enlaces cruzados. Esta primera línea es llamada Exquiller Fine y es ideal para atacar las líneas finas que comienzan a aparecer con la edad. Luego está la línea de enlaces medios llamada Exquiller Deep, desarrollada para contrarrestar arrugas y pliegues profundos.

Por último, están los rellenos de alto grado de polimerización, de las líneas Exquiller Sub-Q y Exquiller Implant. Ambos sirven para corregir de manera no invasiva la forma del rostro. El primero está indicado para las llamadas líneas de marioneta, pliegues entre cejas, nasolabiales, mentón y cara ovalada. El segundo es recomendado para el mentón y aumento de nariz.

Duras pruebas antes de salir al mercado Esta sustancia ha sido sometida a un proceso de reticulación mejorada y purificación optimizada para incrementar la seguridad de su aplicación, su densidad y durabilidad. Los voceros de la marca indican que esta nueva tecnología es totalmente libre de residuos, incluyendo la lidocaína, el otro de sus ingredientes básicos.

El proceso de testeo ha sido muy riguroso con 3 ensayos clínicos en Corea. También ha superado la revisión de las autoridades gubernamentales de ese país asiático y de la Unión Europea para comprobar sus propiedades. Su modo de aplicación es muy sencillo gracias a su presentación inyectable, que es idónea para tratamientos puntuales y sin efectos secundarios.

Los representantes de la marca añadieron que una de las características de estos rellenos dérmicos son sus atractivos precios. Aseguran que son mucho más ventajosos que sus equivalentes europeos o estadounidenses. No obstante, en su tienda web están ofreciendo un descuento adicional del 10 % sobre el coste marcado para los primeros pedidos.