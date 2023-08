Riot Games anuncia que Madrid será la sede del próximo VALORANT Masters

Es la primera vez que España alberga un evento internacional de VALORANT de esta magnitud. España ha sido ya sede de importantes competiciones para Riot Games: acogió los cuartos y semifinales de Worlds de League of Legends en la capital en 2019 así como las finales del split de verano de la LCS EU (Liga Europea) en 2015 y 2018. En 2016, celebró el All Star en Barcelona Madrid será de nuevo capital de los esports. Lo acaba de anunciar Riot Games, en la víspera de la fase final del campeonato de Champions que se celebra en Los Ángeles. VALORANT Masters, el torneo internacional del shooter táctico en primera persona de la desarrolladora de California, cambia de continente tras el éxito de este año en Tokio, para aterrizar en Europa, concretamente en la capital española. Habrá que esperar a la primavera de 2024 para presenciar esta emocionante competición mundial.

Leo Faria, Global Head for VALORANT Esports, anunció: "Una de las cosas que estábamos deseando hacer este año era comenzar la temporada con un evento en el que se enfrenten las regiones entre sí, y que estableciera el tono y las expectativas para el próximo año. Por lo tanto, a partir de 2024, comenzaremos la temporada con un torneo de dos semanas en cada Liga Internacional, que calificará a un total de 8 equipos para el primer Masters del año, ambas competiciones en un formato de doble eliminación. Y hablando de Masters, ¡me complace mucho anunciar que el Masters 1 de 2024 se celebrará en Madrid! Tenemos una comunidad increíblemente apasionada en España, y estamos contando los minutos para verla de nuevo y presenciar juntos la energía única del público español."



Por su parte, Edgar Medina, Country Manager de Riot Games para España, Italia y Portugal, mostró su satisfacción por la noticia: "Estoy increíblemente feliz y orgulloso por esta noticia que responde a las expectativas de una de las aficiones más apasionadas del mundo. Traer una de las principales competiciones internacionales a Madrid por primera vez, como el VALORANT Masters, representa otro paso en la historia que se está creando junto con la comunidad de jugadores en España que siguen la competición día tras día".

¿Qué es VALORANT Masters?

La estructura competitiva internacional del shooter de Riot Games prevé una serie de escenarios locales, regionales y mundiales dentro de su calendario. En la cúspide de este ecosistema competitivo se sitúa VALORANT Masters como uno de los mayores campeonatos internacionales del videojuego. Durante 2024 se celebrarán dos VALORANT Masters: en Madrid y en Shanghai. Durante el primer torneo, 8 de los mejores equipos de diferentes partes del mundo competirán por la victoria en este gran evento donde los aficionados podrán experimentar la competición en su nivel más alto.

De nuevo España

No es la primera vez que Riot Games elige Madrid como sede de una de sus competiciones mundiales más relevantes. El Palacio de Vistalegre acogió la final del split de primavera de la más importante competición europea del MOBA de Riot Games en 2015, la LCS EU, un torneo que regresó a esta sede en 2018, con la final del split de verano y para batir récords no solo de asistencia, sino también acústicos, con una afición cuyos gritos alcanzaron los 110 Db, el equivalente de un avión en fase de despegue.



En 2019, fue el campeonato Mundial de League of Legends el que hizo parada en nuestro país, cuando los cuartos y las semifinales de Worlds tuvieron su sede en la capital de España, consiguiendo colgar en minutos el cartel de "completo" en Vistalegre.



Madrid no ha sido la única ciudad anfitriona de eventos internacionales, ya que Riot Games seleccionó Tenerife para albergar la LCS Europea en 2014 y posteriormente, Barcelona para ser la sede de las League of Legends All Stars en 2016.



Además del éxito de pasados eventos, España goza de una envidiable salud en cuanto a pasión por los esports, con ligas locales tan consolidadas como la Superliga de la LVP (Liga de Videojuegos Profesional) y VALORANT Challenger League: Rising. Como atestiguan recientes estudios de la consultora PWC, España se sitúa en el top 3 de la UE en cuanto a consumo de contenido de pago de esports.



Madrid acoge anualmente numerosos acontecimientos relacionados con los videojuegos con un enorme seguimiento que se supera cada edición como Gamergy con casi 70.000 asistentes o Madrid Games Week que congregaba a un público de 136.000 personas.

Presencia española

En la fase final de VALORANT Masters participan 8 equipos que previamente se hayan clasificado y que provienen de las diferentes ligas regionales de VALORANT: EMEA, América, Pacifico y, también, la recientemente anunciada VALORANT China International League.



En la pasada edición en Tokio, FNATIC se alzó con el triunfo tras derrotar por un contundente 3-0 a Evil Geniuses en un emocionante duelo visto por más de un millón de espectadores.



Actualmente hay tres equipos españoles que podrían conseguir clasificarse para la máxima competición de VALORANT:

Giants: Fue fundado en 2008, pero su escuadra de VALORANT se formó en el año 2020. Con sede en Málaga, es el único equipo español que, hasta la fecha, ha logrado clasificarse para una Copa del Mundo y ha participado en dos finales, tanto en torneos locales como europeos. Si bien quedaron fuera de los Masters de Tokio, dejaron una buena impresión después de su desempeño en Champions. El equipo de José Ramón "JoseGiants" Díaz es un bloque realmente sólido con grandes aspiraciones para el futuro .

Fue fundado en 2008, pero su escuadra de VALORANT se formó en el año 2020. Con sede en Málaga, es el único equipo español que, hasta la fecha, ha logrado clasificarse para una Copa del Mundo y ha participado en dos finales, tanto en torneos locales como europeos. Si bien quedaron fuera de los Masters de Tokio, dejaron una buena impresión después de su desempeño en Champions. El equipo de José Ramón "JoseGiants" Díaz es un bloque realmente sólido con grandes aspiraciones para el futuro Heretics: En 2020, el equipo comenzó la temporada con resultados impresionantes: 35 victorias y una sola derrota en un año mágico que culminó con el triunfo en el campeonato First Strike Europe. Desde entonces, el equipo de David "TheGrefg" Cánovas ha destacado por su constante presencia en VCT EMEA donde continúa compitiendo.

En 2020, el equipo comenzó la temporada con resultados impresionantes: 35 victorias y una sola derrota en un año mágico que culminó con el triunfo en el campeonato First Strike Europe. Desde entonces, el equipo de David "TheGrefg" Cánovas ha destacado por su constante presencia en VCT EMEA donde continúa compitiendo. KOI: El equipo, fundado en 2021 por el carismático streamer Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué, será una de las grandes apuestas españolas. Con un fuerte comienzo en su historia competitiva, KOI fue semifinalista en el torneo español VALORANT Rising en febrero de 2022, pero aún no ha logrado consolidar su presencia internacional (con una breve participación en LOCK//IN en Brasil, donde fueron eliminados por NRG). Formato de la competición

A partir de 2024, la temporada comenzará con un torneo de dos semanas en cada Liga Internacional, que calificará a un total de 8 equipos para el Masters de Madrid al comienzo del año. Ambas competiciones tendrán un formato de eliminación doble. Más información sobre el formato se revelará a medida que se acerque la fecha del evento.



Audiencias

Más de un millón de espectadores de todo el mundo siguieron de cerca VALORANT Masters celebrado en Tokio el pasado mes de junio.

Este número da una idea del buen momento que atraviesa VALORANT y que ya lo sitúa como uno de los referentes de los deportes electrónicos en estos momentos.

El evento fue retransmitido en más de 200 canales simultáneamente y pudo seguirse en 25 idiomas diferentes en todo el mundo.

Vídeos

