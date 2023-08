Arrancan las obras de Casa Geosolar® en Colmenar Viejo

La primera promoción de Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Index, inicia su construcción en Colmenar Viejo. El Residencial ‘Cerro de San Pedro’ constará de dos parcelas para 29 chalets unifamiliares completamente personalizados. Viviendas sostenibles a la venta con alta eficiencia energética gracias a su geotermia y placas solares que ahorran más del 80% de las facturas La primera promoción de Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Index en Colmenar viejo ha arrancado ya sus obras de construcción. Se trata de dos parcelas en el sector 7 de LaTejera para 29 chalets unipersonales con parcela privada que ya están revalorizando toda la zona.

Viviendas eficientes gracias a sus energías renovables, geotermia y fotovoltaica, que convierten este hogar en una casa activa capaz de generar más energía de lo que consume y de ahorrar más del 80% en las facturas.

El ‘Residencial Cerro de San Pedro’ en Colmenar Viejo (Madrid) está a la venta y proyecta 29 chalets pareados y adosados con parcela individual, fachada de diseño vanguardista e interiores y distribución completamente personalizados a las necesidades y gustos de cada cliente. Será la primera promoción residencial de Casa Geosolar® en Colmenar Viejo.

¿Cómo es una Casa Geosolar® Index?

Eficiencia

La Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Index es una vivienda de obra nueva pionera en el sector residencial, ya que optimiza la energía y evita las emisiones contaminantes al planeta.

Una casa respetuosa con el Medio Ambiente y sostenible para familias inteligentes que ahorran en sus facturas más del 80% desde el primer día gracias a su energía limpia procedente de fuentes renovables; geotermia y fotovoltaica.

Personalización

No existen dos viviendas Index iguales, porque tampoco hay dos clientes iguales. Cada familia decide cómo quiere diseñar la vivienda desde la distribución, número de habitaciones, de baños y aseos, si una planta de concepto abierto o una cocina integrada en el salón, qué hacer en el sótano, hasta los mínimos detalles como pasamanos, grifería, azulejos, puertas, pintura, sanitarios, alicatados, suelos, etc.

Con Index el propietario elige todo en función de sus necesidades y gustos, pero sin pagar por ello. Es decir, que gracias al sistema de compensaciones del Departamento de Cambios y Personalización de Index, cada cliente decide si prefiere, por ejemplo, una bañera en lugar de un plato de ducha y sólo paga la diferencia.

La Casa Geosolar® Index en Colmenar Viejo

Las 29 nuevas casas en construcción en Colmenar Viejo son chalets unifamiliares con fachada de diseño vanguardista e interiores 100% personalizados y adaptados a los gustos y necesidades de cada propietario. Desde los cimientos, el equipo de obra de Index adapta cada detalle constructivo a la distribución y solicitudes de ese cliente, por lo que cada vivienda es única.

El proyecto del ‘Residencial Cerro de San Pedro’ situado en el sector 7 de La Tejera en Colmenar, contempla la ejecución de la primera promoción de Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Index y consta de dos parcelas. La primera parcela está compuesta de once viviendas y la segunda parcela de otras 18 casas. Los 29 nuevos chalets superan los 347 metros cuadrados construidos y están situadas en parcelas que oscilan entre los 212 y 459 metros cuadrados.

La expansión de Grupo Index hacia el norte de la Comunidad de Madrid, con promociones en Boadilla del Monte, Las Rozas y ahora también en Colmenar Viejo, es una clara apuesta por una zona en crecimiento, con muy buenas comunicaciones y excelentes servicios culturales, sanitarios, educativos y comerciales, entre otros.

Colmenar Viejo es conocido anecdóticamente por un error de un pastelero y su hijo Manolo con la mantequilla, que ha puesto en el mapa a la localidad para toda España. Los conocidos ‘manolitos’ nacieron en un pequeño obrador artesano colmenareño.