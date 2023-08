José Carlos Lopezosa, creador del Método F.U.E.R.Z.A., trae la exclusiva experiencia de "La Semana del Dragón" a España

José Carlos Lopezosa, reconocido por más de 7 Años de especialización en desarrollo personal, inteligencia emocional y espiritualidad, se prepara para liderar la revolucionaria Semana del Dragón en España En una travesía que fusiona sabiduría y pasión, José Carlos Lopezosa, el brillante creador del Método F.U.E.R.Z.A., ha atravesado fronteras para nutrirse de una experiencia transformadora y traerla a España. Desde Colombia hasta su tierra natal, Lopezosa regresa con una misión clara: liderar la Semana del Dragón, una experiencia que promete desencadenar profundos cambios en aquellos que buscan un auténtico despertar.

Entre el 29 de mayo y el 5 de julio, José Carlos Lopezosa se sumergió en la impactante Semana del Dragón en Colombia, un retiro enfocado en el florecimiento del alma a través de la introspección. Diseñado especialmente para hombres que enfrentan un desafío interno y anhelan dejar atrás la mediocridad, este retiro emerge como una luz en la oscuridad de las limitaciones impuestas por la sociedad. Los estereotipos y las expectativas que rodean la masculinidad a menudo dejan a los hombres sintiéndose desconectados y vacíos, y la Semana del Dragón tiene como objetivo cambiar esta narrativa.

Este retiro es un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, creado para liberar a los participantes de creencias limitantes y permitirles abrazar plenamente su autenticidad.

Este proceso esencial, se desarrolla en un entorno enriquecedor que ofrece herramientas para el autocontrol emocional y la gestión de pensamientos. La experiencia no solo tiene el poder de transformar a los individuos, sino también de empoderarlos con las herramientas necesarias para llevar una vida más consciente y significativa.

José Carlos Lopezosa, con más de 7 años dedicados al estudio y la práctica del desarrollo personal, la inteligencia emocional y la espiritualidad, ha forjado un camino impresionante. Su expertise incluye ser Master-Trainer-Coach de Programación Neurolingüística, una disciplina que ha adquirido bajo la tutela de su cocreador, Frank Pucelik, y de Enrique Jurado, el único Embajador Coach en España. Además, ha obtenido certificaciones en inteligencia emocional (ESAC y ETAC) del Instituto Paul Ekman, así como instrucción en dinámicas de alto impacto en FIRE (Firewalking Institute of Research and Education) y Breathwork, una disciplina de respiración consciente, con J.A. Penedo.

La poderosa transformación que Lopezosa experimentó en la Semana del Dragón en la Finca la Milagrosa de Tierra Santa, ubicada en Subachoque, en la provincia de Cundinamarca, Colombia, lo inspiró a involucrarse aún más. Compartió sus vivencias con el creador del retiro, Miguel Ángel Aguado Lora, y se unió al equipo de coaches de la Semana del Dragón. Su entusiasmo y compromiso no solo lo llevaron a unirse a este equipo, sino también a buscar la oportunidad de llevar esta experiencia a España.

Después de superar rigurosas pruebas de certificación, realizadas por los miembros clave del equipo, incluyendo a Miguel Ángel Aguado, Diego Dávila, Jorge Monterroza, Felipe López, Juan Manuel Gómez y Alfonso Dávila, Lopezosa logró un acuerdo trascendental: la Semana del Dragón se llevará a cabo en España a partir de octubre-noviembre de 2023.

José Carlos Lopezosa está actualmente sumergido en la preparación de este emocionante evento. Utiliza sus vastos conocimientos y dedicación para asegurarse de que esta experiencia transformadora sea accesible para los hombres españoles que buscan un renacimiento interno y la posibilidad de liberar su máximo potencial.

En palabras de Lopezosa: "Todo lo que necesitas está dentro de ti y te acompañamos a que lo descubras y lo pongas en tu vida. Su compromiso y pasión resplandecen en su empeño por guiar a otros hacia la autenticidad y el autodescubrimiento, y a través de la Semana del Dragón, espera empoderar a hombres para que abracen su propósito y vivan vidas más auténticas y satisfactorias".​