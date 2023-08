Las expertas de Medik8, Byoode y Boutijour analizan los ingredientes antiarrugas más efectivos según chat GPT

La inteligencia artificial es el nuevo oráculo: si hay algo que no se sabe, lo resuelve. Y, según su criterio, estos son los mejores activos para luchar contra los signos de la edad y las expertas en belleza opinan Desde que el hombre es hombre, hay algo que preocupa: el tiempo. ¿Cómo sería de maravilloso poder parar el tiempo a una edad y no envejecer jamás? De momento, "son ilusiones", como canta C. Tangana, y la inteligencia artificial no puede ayudar a congelar el tiempo, pero sí se puede servir para prevenir sus efectos o intentar revertirlos.

Y ha llegado el día en el que se le ha hecho la pregunta clave: ¿cuál es el mejor ingrediente antiarrugas? Su respuesta, aunque ha estado pensando, no se ha hecho esperar y, ojo, que no puede decantarse por uno y hay varios. La idea era poner a prueba a Chat GPT y ver si su criterio coincidía con lo que suelen proponer los expertos de belleza: "No hay un solo ingrediente que sea considerado el "mejor" para eliminar las arrugas, ya que la aproximación más efectiva suele ser combinar diferentes ingredientes y enfoques para abordar este problema.

Sin embargo, algunos ingredientes que se consideran efectivos para reducir la apariencia de las arrugas son los siguientes", responde Chat GPT ante la duda. Curiosamente, "la plataforma no se equivoca y es muy probable que esté bien nutrida de la información que los expertos han ido aportando al entorno online a lo largo de años", confiesa Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Y esos ingredientes de los que habla son:

Retinoides

"El retinol y otros retinoides son derivados de la vitamina A que pueden ayudar a estimular la producción de colágeno, reducir las arrugas existentes y prevenir la formación de nuevas arrugas", cuenta el chat. La realidad es que no le falta razón aunque, sin embargo, otra de las virtudes de los retinoides es la capacidad que tiene la piel de que se engrose después de usarlo y que, a su vez, se vuelva más resistente. "Los derivados de la vitamina A como el retinol o el retinal trabajan a nivel celular en la piel creando nuevas capas y, poco a poco, engrosando la piel, haciendo que sea más resistente al reforzar su función barrera", concluye Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Pero ¿qué retinol es el mejor? "Los retinoides varían en sus propiedades y efectos, por lo tanto, es recomendable buscar la orientación de un profesional para determinar cuál es el más adecuado. Mientras que el retinol, que es ampliamente conocido, puede tener beneficios regenerativos, el retinal actúa de manera significativamente más rápida, hasta 11 veces más rápido. Por otro lado, el retinyl retinoato es capaz de prevenir los efectos secundarios que a menudo se experimentan al comenzar a usar retinoides. Es aconsejable consultar a personas expertas en estos derivados, quienes podrán recomendarnos cuál es el más adecuado para las necesidades específicas de la piel", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Los péptidos

Aunque son uno de los ingredientes más complejos, Chat GPT intenta dar una definición lo más concisa posible y dice que "los péptidos son cadenas de aminoácidos que pueden ayudar a mejorar la producción de colágeno y elastina en la piel, lo cual puede contribuir a reducir las arrugas y mejorar la firmeza y elasticidad de la piel".

Y no se equivoca. La mayoría de los compuestos peptídicos, como los tripéptidos, tetrapéptidos y decapéptidos, desempeñan un papel fundamental en la síntesis de colágeno y elastina. "Debido a su capacidad regenerativa, se asemejan en tipología de resultados a los retinolesy a la vitamina C junto con sus diversos derivados, aunque en potencia puedan ser diferentes. Aunque seguir una rutina enriquecida con vitaminas C y A se considera el estándar más efectivo en la lucha contra el envejecimiento, complementarla con péptidos o incluso reemplazarla por ellos puede ser una excelente alternativa para aquellos que evitan o tienen preocupaciones respecto a los dos primeros compuestos mencionados", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Por su parte, Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, destaca que "los péptidos son mucho más fáciles en cuanto a su incorporación, ya que generalmente no requieren un período de adaptación y son bien tolerados por todos los tipos de piel", de ahí que cada día sean más populares.

Ácido hialurónico

Todo el mundo habla del ácido hialurónico y cada vez cuenta con más adeptos. Está por todos lados, tanto que no hay marca que no incluya entre su oferta un cosmético con ácido hialurónico. Y no es de extrañar porque, como bien explica la inteligencia artificial, "es conocido por sus propiedades hidratantes y rellenadoras. Al proporcionar hidratación y volumen a la piel, el ácido hialurónico puede reducir la apariencia de arrugas y líneas finas".

Pero, ojo, que no todos los ácidos hialurónicos son iguales y no solo por el precio. ¿Cómo se puede diferenciar un ácido hialurónico bueno de otro que no lo es? "Si el producto utiliza ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares, esto está diciendo que permite una mejor penetración en diferentes capas de la piel y una mayor hidratación. A medida que aumenta el peso molecular, el ácido hialurónico tiende a permanecer más en la superficie de la piel", explica Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Otra de las grandes claves es el precio. "Cuando se encuentra un producto cosmético más caro que otro, no solo es marketing, también suele indicar una mayor calidad del principio activo. En el mercado de los ácidos hialurónicos existen diferentes niveles de calidad, y generalmente, el precio refleja lo que se puede esperar encontrar en el producto", apostilla Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Antioxidantes

Hablar de antioxidantes es hablar de vitamina C y es uno de los mejores ingredientes antiedad porque, como aclara Chat GPT: "ayuda a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres, que pueden acelerar el proceso de envejecimiento y contribuir a la formación de arrugas". La vitamina C es de esos ingredientes clave para luchar contra los signos de la edad porque estimula la producción de colágeno, esencial para mantener la elasticidad y firmeza de la piel y la sensación de jugosidad en el tejido. Así, "revierte los signos del envejecimiento para que la piel se vea con menos arrugas y, por lo tanto, más joven, además de que también trata las manchas, reduciéndolas y unificando el tono, a la vez que ilumina la tez y le da un aspecto más juvenil", detalla la experta en cosmética y asesoría técnica de Purenichelab.com Marta Agustí.

