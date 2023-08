El mundo del golf ha sido testigo de numerosas innovaciones a lo largo de los años. Sin embargo, pocas han sido tan revolucionarias como la propuesta introducida por el Encín Golf Hotel. Esta oferta, que permite a los golfistas pagar su Green Fee basado en su handicap oficial, no solo ha cambiado la forma en que los jugadores invierten en el deporte, sino que también ha redefinido la experiencia del golf en sí.

Detalles de la oferta revolucionaria Desde el 1 al 31 de agosto de 2023, en el prestigioso Encín Golf Hotel, los golfistas tienen la oportunidad única de pagar su Green Fee basado en su handicap oficial. Si el handicap es de 15, costará 15 €. Sin embargo, El Encín Golf Hotel, con su visión inclusiva, ha establecido un límite en el precio del Green Fee, garantizando que aquellos con un handicap de más de 26,5 no paguen más de 26,5 €.

El "handicap" es uno de los conceptos más esenciales y distintivos en el mundo del golf. Se trata de un sistema diseñado para nivelar el campo de juego, permitiendo que golfistas de diferentes habilidades compitan entre sí en igualdad de condiciones. El número de handicap representa la habilidad de un jugador y se calcula con base en su rendimiento en rondas anteriores. Cuanto menor sea el número, más hábil se considera al jugador. Por ejemplo, un golfista con un handicap de 5 se espera que juegue 5 golpes por encima del par del campo. Este sistema no solo fomenta la competencia justa, sino que también motiva a los jugadores a mejorar y reducir su handicap con el tiempo.

Condiciones y beneficios La oferta es válida de lunes a viernes.

Los fines de semana y festivos, la oferta es aplicable a partir de las 11:00.

Es esencial presentar el DNI para acceder a esta oferta.

La oferta del hándicap no será aplicada si la reserva se realiza a través de la web. Solo se aplicará si se hace a través de la recepción del club y presentando el DNI al hacer el pago.

Joaquín Molpeceres: un visionario en el mundo del golf La propuesta de Joaquín no solo ha sido un éxito rotundo en términos de participación, sino que también ha posicionado al Encín Golf Hotel como uno de los destinos preferidos para los amantes del golf. Esta iniciativa es un testimonio del compromiso de Joaquín Molpeceres con la excelencia y su deseo de hacer del golf un deporte más accesible y disfrutable para todos.

Acerca de Joaquín Molpeceres Joaquín Molpeceres, un renombrado empresario deportivo, siempre ha buscado formas de innovar en el mundo del deporte. Con una visión clara y un enfoque centrado en el jugador, Joaquín ha introducido esta oferta revolucionaria que ha sido aclamada tanto por novatos como por profesionales del golf.

Joaquín Molpeceres: un pionero en la promoción del handicap Joaquín Molpeceres, reconocido empresario deportivo, ha sido un ferviente defensor del sistema de handicap. Su visión ha sido clara: hacer del golf un deporte accesible para todos, independientemente de su nivel de habilidad. A través de sus innovadoras propuestas, como esta oferta revolucionaria en el Encín Golf Hotel, Joaquín ha demostrado que el handicap no es solo un número, sino una herramienta para fomentar la participación y el amor por el golf.

El futuro del handicap con Joaquín Molpeceres Bajo la dirección y visión de Joaquín, el concepto de handicap está destinado a evolucionar. Con su enfoque centrado en el jugador y su pasión por el golf, se pueden esperar más iniciativas que utilicen el handicap como una herramienta para mejorar la experiencia del golfista, tanto en el campo como fuera de él.

El Encín Golf Hotel bajo la visión y dirección de Joaquín Molpeceres, el mundo del golf está presenciando una era de innovación y cambio. Con ofertas como estas, no hay duda de que el futuro del golf es brillante y prometedor.