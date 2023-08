Repara tu Deuda Abogados cancela 107.000€ en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

Su insolvencia se originó por la solicitud de financiación para evitar que a su hermana le embargaran la vivienda y después perdió su empleo Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Sevilla (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla (Andalucía) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 107.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Su estado de insolvencia se originó debido a la solicitud de financiación para ayudar a su hermana económicamente y evitar que le embargaran su vivienda. Asimismo, solicitaron una hipoteca sobre la vivienda heredada donde cada hermana ostenta el 25%, y el otro 50% es de su madre. En el 2019 fue despedida y tuvo un periodo largo sin trabajo y con empleo intermitente, lo que afectó gravemente a sus ingresos. Por todo ello, la deudora cayó en una clara situación de sobreendeudamiento a la que no pudo hacer frente con sus ingresos.

Las personas que se acogen ala Ley de Segunda Oportunidadcomprueban en muy poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. De hecho, salen de los salen de los listados de morosidad que tanto daño les hace. Además, esto les supone un gran alivio, ya no reciben las llamadas que antes realizaban los bancos y entidades financieras, que anteriormente contactaban con familiares, allegados, conocidos y personal de su propio trabajo.

Aunque algunas personas todavía desconocen la existencia del mecanismo de segunda oportunidad, lo cierto es que cada vez más acuden a él para empezar de nuevo desde cero. Repara tu DeudaAbogados fue creado en septiembre de 2015 para dar salida a la situación de sobreendeudamiento que sufrían muchas personas. Más de 20.000 particulares y autónomos han comenzado el proceso con el despacho de abogados.

Hasta la fecha, gracias a las sentencias ya dictadas por los juzgados españoles, se ha superado la cifra de 160 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. La previsión es que esta cantidad continúe aumentando como consecuencia del elevado número de expedientes que se están tramitando y las consultas que se reciben a diario.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que se cumplan una serie de requisitos. En resumen, es fundamental que el concursado no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que demuestre la buena fe durante el tiempo que dure el proceso, sin ocultar bienes ni ingresos y que el importe debido no supere los 5 millones de euros.

Las personas que no logran acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad también pueden cancelar sus tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Todo ello gracias al análisis por parte del despacho de los contratos firmados por los clientes con bancos y entidades financieras. El objetivo, en este sentido, es el de comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva para poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.