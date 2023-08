Showroom de Bodelec en Barcelona: las últimas novedades en cocinas

Visitar el showroom de Bodelec en Barcelona, con un amplio muestrario de cocinas, acabados, accesorios y complementos extras Como alguien dijo alguna vez: Dime qué cocina buscas y te diremos qué persona eres. Y es que la cocina es el punto de encuentro de muchos hogares. El espacio en el que la familia se reúne y comparte sus vivencias alrededor de la mesa. Y, también, por qué no, la zona en la que los amigos se juntan y disfrutan de la buena comida y compañía.

En Bodelec lo saben. Por eso, cuentan con amplios espacios de exposición en el showroom de Madrid y también en Barcelona, donde se pueden descubrir cocinas en las que además de la practicidad también impera el diseño. Espacios pensados para cada estilo de vida y cada persona. Para aquella que adora cocinar y también para la que lo odia, para la que siempre lo hace acompañada o la que prefiere la soledad.

Showroom en Barcelona

En las instalaciones en el Eixample de Barcelona se puede encontrar lo último en cocinas de la marca Modul-cuin, marca de la cual son distribuidores oficiales. Este fabricante se caracteriza por producir el mobiliario de cocina a medida y de manera personalizada, uno a uno. En Bodelec están tan seguros de la alta calidad, gran durabilidad y resistencia que ofrecen hasta 5 años de garantía.

Amplia exposición de las últimas novedades en cocinas A continuación, Bodelec invita a descubrir su showroom en Barcelona detallando los modelos y acabados de los diferentes espacios expuestos. Aunque, si se prefiere, se puede realizar un tour virtual por sus instalaciones o concertar una visita para poder recibir una atención personalizada. Estarán encantados de ayudar y así descubrir la gran variedad.

Islas centrales, el imprescindible de una cocina moderna

Impresionante isla elaborada con granito blanco lunar con encimera de una sola pieza y faldón de 10 centímetros. Con puertas lacadas en blanco brillo, apertura con push, mecánica o electrónica, y armazones blancos con interiores de cajones en blanco y cristal transparente. La encimera tiene la fregadera incorporada y grifería de Plados. Para aportar mayor presencia a este elemento dentro del espacio, incorpora una tira led de superficie debajo de la encimera de granito y también en el zócalo de la isla. La placa de gas es de Pitt Cooking, quemadores que se instalan directamente sobre la encimera.

La madera, un clásico que nunca falla

Combinando los modelos Santoña y Nerja Máxima en color nogal con vitrinas de aluminio en color antracita e interiores de armazón en color espiga, conseguimos una cocina con un estilo más rústico, pero a la vez moderno y funcional. La encimera es de ABKStone en color Grey Stone e incorpora el revolucionario sistema de cocción Cooking Surface, una placa de inducción 100% invisible e integrada en la encimera, y también el fregadero, con grifería de Plados. Horno y microondas de Siemens y, para los más sibaritas, vinoteca de Pando.

Líneas rectas, pero con un toque de distinción

Aquellos que buscan un estilo más simple, pero con algún toque distintivo, se quedarán prendados con esta cocina. Elaborada con el modelo Montreal en lacado satinado color tierra y uñero incorporado del mismo material, incluye una encimera que no dejará indiferente: Neolith Nero abujardado, una superficie homogénea, pero con la característica fundamental de que está formada por cráteres repartidos de forma desigual por toda la superficie.

Cocinas negras, espacios sobrios y elegantes

Actualmente, las cocinas negras se posicionan como tendencia. Modernas, sofisticadas e impactantes, ofrecen grandes posibilidades en diferentes materiales y acabados. En su exposición encontrarás el modelo Innova Plus en color negro y con armazones e interior de cajones también negros. Incorpora tirador Zappa plano con tirador embutido de color negro, encimera en Neolith negro Marquina seda y fregadera y grifería de Veravent. El horno es de Kupperbusch y la placa y la campana son de Siemens Studio Line.

Y también se puede encontrar, una cocina fabricada con puertas forradas en Neolith en color Pietra di Luna con 3 mm de grosor con armazones y cajones negros, además de encimera y aplacados también de Neolith en color nero. Y, como novedad, placa de cocción con extracción incorporada Bora X Pure, para poder cocinar sin necesidad de contar con un extractor.

El estilo rústico, un clásico atemporal

Las cocinas clásicas o rústicas son un clásico atemporal. Una apuesta segura que actualmente incorporan elementos más actuales para convertirse en espacios acogedores y contemporáneos. En su showroom de cocinas en Barcelona, encontrarás una muestra elaborada con el modelo Baus lacado satinado en color verde bosque con armazones en color gris claro. Como detalles para aportar un toque más moderno, combina la encimera de Levantina Calacatta La Boheme, con grosor de 4 cm y colocada a inglete, con la encimera de la isla en madera de Top-Star, también con grueso de 4 cm. Además, las vitrinas tienen cristal fluté, la fregadera y la grifería son de Veravent, la placa de cocción Neff y la campana es Novy.

El poder de lo más sencillo

Sin olvidar los modelos más sencillos que combinados entre sí pueden generar acabados también sobrios y elegantes. Como esta combinación del modelo Ebro en color blanco soft con armazones blancos para los muebles bajos con una profundidad de 70 cm y las puertas altas del modelo Innova Laminado en color roble Canadá con armazones en color antracita y una altura de 80 cm. Además, incorpora una encimera de Silestone en color gris expo, fregadera y grifería Teka y electrodomésticos Balay.

O la propuesta realizada con el modelo Innova Plus en color visón y blanco con armazones interiores en color espiga y muebles bajos de 80 cm. Incorpora el tirador Zappa plano con tirador embutido en color inoxidable, encimera Techlam Top en color Cristallo, electrodomésticos Bosch, fregadera de Dake y grifería Teka.

Y para los que buscan una cocina resistente al paso del tiempo y con un acabado uniforme, proponemos el modelo nevada PVC. Expuesto en color Basalto con armazones en color antracita, zócalo con efecto espejo, tiradores en acero inoxidable y encimera de Neolith en color Abu Dhabi.

Otra combinación sencilla pero realmente atractiva, muebles bajos en el modelo Nature en color roble, con acabado laminado y textura con relieve para un tacto más realista y que reproduce a la perfección la madera natural. Con uñero incorporado en la puerta de color negro, para un aspecto más moderno. Y combinado con muebles altos de 70 cm del modelo Innova en color blanco brillo. Encimera en color blanco fiesta de cuarzo Guidoni y electrodomésticos de Teka.

Y, por último, el modelo Innova Laca en color cien, con muebles bajos de 80 cm de altura y muebles altos con vitrinas de aluminio con cristal al ácido, armazones en color blanco, encimera de Silestone, fregadera y grifería de Franke y microondas Balay.

El lavadero, un rincón súper útil

¿Y quién no ha soñado con tener un lavadero? Para aquellos que disponen de más espacio, esta estancia independiente es realmente práctica para realizar la colada, planchar, o almacenar productos de limpieza, comida, bebidas y la ropa sucia sin tener nada a la vista, etc.

Bodelec, te da algunas ideas con este lavadero realizado en Innova Seda en color blanco e interior de armazones también en blanco. Con tiradores de color negro, encimera de madera maciza natural en color Iroko y fregadera y grifería de Franke. Y que incluye una amplia variedad de accesorios de Cuccine Oggi, para que puedas tener todo organizado perfectamente.

Infinidad de complementos y accesorios

Y en su showroom en Barcelona, también se pueden encontrar una amplia exposición de accesorios y complementos para marcar la diferencia y aumentar las prestaciones de la cocina.

Bodelec, cocinas con estilo propio

En Bodelec llevan desde 1977 dedicándonos al diseño, fabricación y montaje de cocinas, tanto para reformas de clientes particulares como para obra nueva. han montado desde entonces más de 60.000 cocinas por toda España.

Además, cuentan con un departamento propio formado por arquitectos técnicos e interioristas para el diseño y el proyecto de cocinas de obra nueva dirigido a empresas promotoras, constructoras, interioristas, diseñadores, decoradores y profesionales del sector de la construcción. Todos ellos tienen las puertas abiertas de su showroom para que sus clientes puedan ver in situ los diferentes materiales y acabados escogidos, además de valorar nuevas opciones en caso de ofrecer la posibilidad de personalización o realizar proyectos a medida.

Para más información o para concertar una visita el showroom en Barcelona, no dudar en contactar con Bodelec.