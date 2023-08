En el marco de la celebración por haber alcanzado 3 millones de partidas jugadas en sus más de 70 centros alrededor del mundo, la firma de entretenimiento inmersivo Zero Latency ha anunciado el lanzamiento de "Champions of the Undead", una competición mundial de Realidad Virtual. La misma se llevará a cabo en colaboración con HTC Vive entre el 10 de agosto y el 6 de septiembre y tendrá a Las Vegas como sede de la gran final, donde los jugadores competirán el 5 de octubre por ganar el premio mayor de 15.000 dólares en efectivo.

Una batalla épica en toda la comunidad de Zero Latency Del 10 de agosto al 6 de septiembre, la comunidad global de Zero Latency se reunirá virtualmente para competir en el primer torneo mundial de Realidad Virtual "Champions of the Undead". De esta manera, la compañía creadora de la red de Realidad Virtual de roaming estará celebrando los 3 millones de partidas jugadas en sus centros ubicados en más de 25 países, con una batalla en la que los participantes deberán ponerse en el rol de supervivientes en un futuro posapocalíptico y disparar zombis en el popular juego Undead Arena.

Para ello, los jugadores deben dirigirse a un centro Zero Latency, donde hasta 8 competidores podrán jugar juntos a la vez, y los que alcancen el puntaje más alto de cada clasificación regional participarán de la gran final que se disputará en Las Vegas el 5 de octubre. Zero Latency cubrirá los gastos de desplazamiento de los finalistas, que podrán acudir con un acompañante. Allí, el cazador de zombis que obtenga mayor puntuación se llevará el premio de 15.000 dólares en efectivo y los finalistas recibirán un casco de Realidad Virtual VIVE XR Elite.

Una compañía innovadora en permanente crecimiento: Zero Latency Con el objetivo de ofrecer al público la posibilidad de explorar nuevos mundos y destinos en toda su amplitud por medio de espacios de Realidad Virtual, Zero Latency abrió su primer centro en Australia en 2015 y desde entonces ha continuado innovando, poniendo al alcance de los jugadores nuevas experiencias para disfrutar y desentenderse de las obligaciones del día a día. Por ende, "Champions of the Undead" es una manera de retribuir el apoyo de una comunidad en constante crecimiento, con personas que buscan conectarse con otras compartiendo partidas.

Así, Zero Latency se ha convertido en la red de Realidad Virtual más grande del mundo, posicionándose a la vanguardia en lo que respecta a entretenimiento inmersivo en sus más de 70 sedes en todo el planeta.

Por lo tanto, quienes estén interesados en participar en el torneo global "Champions of the Undead" pueden acceder a la página web de Zero Latency para encontrar los términos y condiciones de la competición, así como las distintas ubicaciones de los centros de la firma.