Nifty Export explica qué ofrece Amazon Ads y por qué es interesante hacer una buena gestión del mismo

Al igual que otras plataformas y redes sociales, Amazon también cuenta con su propia sección de ads en la que es posible publicar anuncios para promocionar cualquier producto o servicio, aprovechando las ventajas de segmentación que ofrece esta tienda como buscador comercial. Amazon Ads cuenta con características únicas que permite a los emprendedores, autónomos y empresas posicionar sus productos, sin invertir grandes sumas de dinero en campañas en las que no es posible determinar su alcance. Es por esto que empresas de asesoría en distribución comercial como Nifty Export se propusieron explicar en qué consiste Amazon Ads y como aprovechar su potencial.

¿En qué consiste Amazon Ads? Amazon es la plataforma de compra y venta de productos que, en la actualidad, gestiona el mayor tráfico de ventas B2C del mundo. Se estima que esta plataforma posee un 40 % del mercado e-commerce mundial, registrando unas ventas estimadas de 705.6 mil millones de dólares tan solo en 2022. Es por esto que para las empresas, alcanzar una reputación favorable en esta plataforma se traduce en crecimiento y estabilidad. Amazon Ads representa una oportunidad enorme para que las empresas encuentren fácilmente su público objetivo y puedan comercializar sus productos directamente con las personas que los necesitan.

Esta sección permite a los vendedores colocar anuncios en diferentes ubicaciones y presentar opciones variadas para segmentar su audiencia, sugiriendo formas de pago innovadoras para sus clientes. A diferencia de las secciones de ads de otras plataformas, Amazon Ads maneja un coste por clic más competitivo, gracias al cual las empresas no necesitan invertir grandes sumas de dinero para tener resultados favorables. Además, también ofrece a los vendedores la posibilidad de recibir informes diarios sobre el comportamiento del consumidor, basados en sus intereses, búsquedas, tiempo invertido en el perfil, etc. Estos datos sirven como insumo para tomar decisiones estratégicas al momento de diseñar los planes de marketing y adquirir más clientes.

Alternativas de anuncio Amazon Ads también permite a los anunciantes promocionar productos bajo la figura de patrocinio, para que sus anuncios aparezcan en la parte superior del listado de búsqueda de sus posibles clientes. Además, ayuda a las empresas a destacar entre su competencia. Amazon ofrece a los vendedores la posibilidad de crear una tienda propia completamente personalizable, en la que es posible publicar información valiosa sobre la empresa como el perfil corporativo, el catálogo de productos, los canales de interacción, etc.

Si bien Amazon Ads es intuitivo y fácil de utilizar, se recomienda acudir a un profesional que pueda asesorar sobre la gestión y uso de la plataforma y sobre el esquema de anuncios para que causen el impacto esperado. Es por esto que Nifty Export cuenta con un servicio de asesoría para la internacionalización digital B2C, en el que se estudian las posibilidades de Amazon Ads como estrategia de promoción para empresas. Los interesados solo deben acceder a la página web de Nifty Export y solicitar más información sobre sus servicios de consultoría para empresas.