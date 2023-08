Javier Milei y Goliat

Palabras de Juan Ramón Rallo que yo comparto:” Algunos medios de comunicación intentan calificar al futuro presidente de Argentina de ultraderechista ¿Por qué? Porque, aunque es todo lo contrario, la creencia general es que la ultraderecha está relacionada con el fascismo. Dado que las etiquetas son formas de sintetizar información mucho más amplia, si le consiguen endosar esa marca, entonces le colgarán todo el conocimiento que lleva asociado o sintetizado en ese sello. Por tanto, si la ultraderecha se vincula con el ideario fascista, si Javier Milei es calificado de ultraderecha, lo que se va a interpretar es que Javier Milei defiende el ideario fascista cuando no es cierto. Existe otra explicación por la que los medios adjudican el precinto de ultraderechista a Javier Milei: “La gente está acostumbrada a dividir la política entre la izquierda y derecha. A grandes rasgos, el de izquierda es aquel que no es de derechas y el de derechas es el aquel que no es de izquierdas. Quiere esto decir que, si el fascismo es antiiizquierdista, entonces el fascismo tendría que ser de derechas. Y esto no es así porque el fascismo siempre ha sido de izquierdas. A la postre, esto terminará descalificando a la prensa por su pobre y limitado nivel intelectual”.