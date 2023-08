Este tipo de problemas, el de la polarización política, se plantea en estos momentos en buena parte de los países democráticos occidentales, también en los que se rigen por sistemas electorales de carácter proporcional. Da la impresión de que puede ser un efecto no deseado de los regímenes presidencialistas o de representación mayoritaria, como sería el caso también de la actual situación política en Francia. Aunque no se da de hecho en el Reino Unido, donde las crisis suelen acabar en alternancia. La frecuencia de gobiernos de coalición en Europa tampoco garantiza la desaparición de las polarizaciones políticas periódicas.



Ciertamente, el término se aplica a realidades distintas y no hay un modo unívoco de medir el fenómeno: no siempre resulta asimilable al radicalismo o a la expansión de los populismos, en el fondo incompatibles con una sociedad tan compleja como la actual. Justamente por esa confluencia de aspectos tan variados en los problemas sociales, se hace más difícil el éxito del diálogo para alcanzar compromisos eficaces. Además, los medios informativos suelen destacar mucho más las tensiones, los desacuerdos, las rupturas. Caen en la dialéctica del amigo-enemigo, la vieja simplificación de Carl Schmitt que renace con demasiada frecuencia.

En fechas más recientes, esa tendencia está siendo favorecida por la emotividad omnipresente en las redes sociales, cauce continuo de adhesiones y odios inmediatos. Un solo titular, no necesariamente exacto, desata aluviones de mensajes a favor o en contra: los míos y los otros. No hay argumento racional que valga ante la fuerza –o la herida- de los sentimientos.