Lo mejor de todo es que “los ratas” de zarzuela no tienen pretensiones, no presumen de lo que no son, no amañan currículos, no conquistan unanimidades y ni siquiera tienen a mano el BOE, ni las encuestas de intención de voto.



Ahora que por mor de Ayuso y de Almeida, Madrid está tan de moda y tan presente en los rencores de algunos políticos, puede ser oportuno recordar una de las mejores y más divertidas zarzuelas que tiene por escenario las calles de la capital y que con música de Chueca y Valverde y libreto de Pérez González, lleva por título “La Gran Vía”.

Uno de sus números más celebrado es la “jota de los ratas”, que se presentan cantando aquello de… soy el rata primero y yo el segundo y yo el tercero. Con esto de las listas electorales y los codazos por los sueldos, para interpretar al segundo y al tercero, seguro que ha habido “bofetadas” en muchas sedes de partidos, pero para representar el personaje del “rata primero” no hay disputa, está asignado por mayoría cualificada o por esa unanimidad ahora tan en candelero.

Porque unas estrofas que dicen, entre otras “confesiones” de “los ratas”… siempre que nos persigue la autoridad/ es cuando muy tranquilos timamos más… o aquellas otras de carácter académico y con sabor a tesis doctoral… a muchos les “paece”/ que nuestra carrera/ sin grandes estudios/la sigue cualquiera, no pueden ser más apropiadas, ni más hechas a la medida.