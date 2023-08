Hoy, con fines oscuros, un bosque me perseguía. Bajo el título “ll marcha senderista 3 pueblos caminando juntos”, Alcaine, Obón y Josa, 3 hermanos, 3 localidades, 3 municipios de la provincia de Teruel, se pusieron de acuerdo para dar un paseo por los contornos de Josa. Quedamos en la plaza de este último pueblo a la 9:00 y al llegar, a cada uno nos obsequiaron un bidón de aluminio en el que se podía ver el anagrama de la Asociación Cultural Amigos de Josa y un vale para tomar cualquier cosa en el bar después de la andada. Nos pusimos en movimiento en dirección a La Hoz de la Vieja por las lomas, sitio privilegiado desde donde se domina el barranco de los ríos Sus y Radón y la sierra de Montalbán. Resulta que, subía yo por allá cuando, de repente, noté que una sombra como de un bosque se cernía sobre mí. De momento me asusté en gran manera. Miré para arriba, miré para abajo, hacia los lados y no vi nada, pero las tinieblas estaban ahí y no quise alarmar a la gente. Llegamos a la cúspide de la colina y en la umbría de una borda tomamos un refrigerio. Y ya nos pusimos en camino hacia Josa por la otra ladera de la montaña. El ambiente era agradable, el paisaje excelente, el calor sobresaliente y la nube seguía persiguiéndome de forma insistente. Cuando ya teníamos el pueblo a nuestros pies, nos paramos para hacer la foto de familia. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad: aquella nebulosidad procedía del paraguas que llevaba yo en mi mano para protegerme del sol. Y, al percatarme de ello, exhalé un sonoro ¡puf!, y me tranquilicé, bastante. Gracias Josa por vuestra amabilidad.