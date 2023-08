El beso del hombre rata

Si no fuera por quien es, no merecería la pena perder mi tiempo con él. Pero siempre me ha producido cierto asco el abuso de poder. Siempre me ha provocado repulsión que la persona recién llegada a cierto nivel de poder, lo utilice para abusar de sus subalternos. Por eso al escribir estas líneas, me vienen arcadas a la boca y me las tengo que tragar para no estropear el teclado de mi ordenador. En fin, como ya se lo habrán imaginado, me refiero al beso sin consentimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Me imagino las ganas de ésta y otras chicas por tocar el cielo. Me imagino lo que significa para cualquier deportista ganar una medalla de oro en cualquier deporte. Solo hay que ver las drogas que se llegan a meter en el cuerpo para conseguirlo. Y me imagino la cantidad de mediocres puestos a dedo, buitres, sanguijuelas y parásitos que viven chupando la sangre a estos luchadores. No puedo soportarlo. Quizás me equivoque, pero el hecho de haber forzado a la chica a besar sus repulsivos labios en público, induce a pensar en que ¿Qué no hará en secreto?