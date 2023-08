THK Frog sobre la importancia del posicionamiento SEO

Actualmente, para conseguir más visibilidad en internet, las empresas deben contar con una estrategia de posicionamiento SEO. Esto no solo abarca las páginas web, sino también las fichas de negocios en Google My Business. En particular, esta última herramienta es esencial para los negocios que buscan atraer clientes potenciales que se encuentran en su zona.

Según explican los profesionales de la agencia THK Frog, especializados en ambas tareas, el posicionamiento es un trabajo diario que requiere constancia. Por eso, quienes se preguntan cómo mejorar el posicionamiento SEO deben saber que es conveniente contar con una estrategia diseñada y ejecutada por especialistas.

Servicio My Business SEO con la agencia THK Frog My Business SEO es uno de los productos más requeridos por los clientes de esta empresa y consiste en el desarrollo de una estrategia de posicionamiento para fichas de negocios. Se trata de un elemento vital, ya que, al buscar negocios o servicios en Google, los primeros resultados no patrocinados que ofrece este buscador son los del mapa.

Para comenzar a trabajar con la ficha de un negocio, los profesionales de esta agencia realizan una entrevista telefónica para conocer mejor cuáles son los puntos fuertes y los aspectos a mejorar en los recursos digitales de cada cliente. Además, es importante escoger elementos a destacar para presentarse ante los clientes potenciales de la mejor manera posible.

Una vez concluida esta primera etapa, los especialistas de THK Frog proponen una estrategia a seguir que incluye la adición de información a la ficha de cada empresa. Este contenido se elabora siguiendo técnicas para conseguir un mejor posicionamiento y debe ofrecer datos sobre los servicios o productos relacionados con cada negocio. Además, los profesionales de esta agencia efectúan publicaciones periódicas y se ocupan de responder a las reseñas de los clientes.

Estas acciones tienen por objetivo conseguir los primeros lugares en las búsquedas de internet. Tanto la información de calidad como las interacciones con los clientes son bien valoradas por Google, por lo que contribuyen a conseguir resultados.

Trabajar en la web para potenciar el posicionamiento SEO Como parte de una estrategia de posicionamiento en internet, es posible incluir un diseño web apropiado para lograr mayor visibilidad. En este sentido, los datos publicados en la ficha pueden redirigir a los usuarios a artículos más extensos con información más detallada, que se pueden trabajar de forma periódica en el blog de la web. Además, es habitual que los usuarios que ingresan en la ficha busquen la página web de la empresa y accedan a ella. Por último, estas acciones se pueden complementar con el Tour Virtual de Google o Street View para negocios, consiguiendo un factor extra de posicionamiento.

A la hora de buscar cómo mejorar el posicionamiento SEO de un negocio, es conveniente recurrir a los servicios de profesionales, como los que ofrece la agencia THK Frog. De esta manera, es posible potenciar tanto la ficha como la página web de una empresa para conseguir mayor visibilidad.