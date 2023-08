En el entorno empresarial moderno, cada vez existen más plataformas de promoción en diversos formatos multimedia, las cuales bombardean constantemente al usuario con diferentes estímulos y contenidos. En este escenario, puede ser difícil captar la atención del público, por lo que las empresas requieren un enfoque de publicidad personalizada.

Para desarrollar campañas y acciones publicitarias con estas características, una de las mejores opciones radica en los servicios de Asombro Extremo. Esta innovadora agencia combina elementos de ilusionismo con la creatividad y las nuevas tecnologías, para crear campañas personalizadas y totalmente fuera de lo convencional.

La importancia de la personalización en la publicidad empresarial La personalización de campañas y anuncios publicitarios es una estrategia sumamente efectiva para incrementar el volumen de ventas. Actualmente, alrededor de un 80 % de los consumidores muestra preferencia por la publicidad personalizada, ya que este tipo de anuncios, en lugar de centrarse en el producto, apelan a sus gustos, intereses y necesidades. Asimismo, esta estrategia ayuda a establecer una relación one to one con cada cliente, algo que las generaciones más jóvenes valoran ampliamente al escoger las marcas de sus productos o servicios.

Para personalizar los anuncios y campañas publicitarias, uno de los primeros pasos es identificar y recabar la mayor cantidad posible de datos relevantes sobre los potenciales consumidores. Con esta información, posteriormente se puede segmentar al público según sus intereses y necesidades, para orientar las acciones publicitarias de forma individualizada según estos parámetros. Asimismo, es fundamental identificar los canales más adecuados para llegar a cada segmento del público, para así ajustar el medio y el mensaje de acuerdo con sus preferencias. A esto se suma la creatividad en el momento de elaborar las piezas publicitarias, un aspecto clave para presentar los productos de forma original y atractiva para la audiencia.

Una agencia que combina tecnología y creatividad para generar publicidad personalizada Para implementar campañas de publicidad personalizada, muchas empresas necesitan apoyo de una agencia especializada. Una de las opciones más originales y eficaces en este sentido es Asombro Extremo, una organización que destaca por su creatividad y originalidad fuera de lo convencional, pero también, al mismo tiempo, por la eficacia de sus herramientas tecnológicas.

Sus campañas de marketing utilizan elementos del ilusionismo para crear acciones y productos únicos, capaces de crear un inigualable impacto entre las audiencias a las que se dirigen. Sin embargo, estas iniciativas son fruto de un profundo análisis de conjuntos de big data, los cuales les permiten conocer a fondo el perfil, características y preferencias del correspondiente público objetivo.

Con esta información, la agencia es capaz de diseñar y desarrollar numerosos productos, acciones e iniciativas de marketing adaptados a las verdaderas necesidades de la audiencia, como videos y spots publicitarios personalizados, así como campañas de marketing a medida, las cuales se adaptan a todo tipo de productos o servicios para ayudarlos a conectar con sus potenciales clientes.