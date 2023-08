La fidelización de clientes en el futuro, con Perkss

En mercados que son cada vez más competitivos y que ofrecen múltiples opciones, las empresas encuentran dificultades para fidelizar a sus clientes. Esto resulta particularmente complicado para las tiendas de barrio o los negocios pequeños que se ven en la necesidad de competir con grandes marcas en inferioridad de condiciones - presupuestos limitados, herramientas de fidelización anticuadas y reducido acceso a los datos de sus clientes.

De todas maneras, son muchos los pequeños locales que intentan implementar programas de fidelización a través de boletines informativos, tarjetas de fidelización o aplicaciones de recompensas propias.

Ahora bien, esto no siempre funciona, ya que el consumidor participa en muchos programas al mismo tiempo, por lo que es muy probable que se abrume de participar en tantos por separado, que las tarjetas de fidelización se terminen perdiendo y, en muchos casos, acaben sin entender cómo funcionan los programas de recompensas ni percibir valor en ellos. Esta situación provoca que los comercios no consigan sus objetivos y acaben gastando parte de su presupuesto en estrategias de fidelización que no incrementan su rentabilidad.

En este contexto aparece la aplicación Perkss, una herramienta de fidelización todo-en-uno con la que los negocios de todo tipo pueden acceder a estrategias de fidelización modernas, sin coste previo, para ayudarles a retener clientes y acceder a los datos más relevantes de los consumidores (donde, cuánto y con qué frecuencia consumen - siempre respetando su privacidad) para poder personalizar la experiencia, trato y recompensas.

¿Cómo funciona Perkss? En Perkss, los pequeños comercios, con un proceso sencillo y rápido, pueden darse de alta y crear experiencias de fidelización con objetivos de consumo, cashback, coleccionables, programas de referidos, programas VIP, entre otros. Además, Perkss les permite segmentar audiencias de consumidores, lanzar campañas para acceder a nuevos clientes y mantener una vía de comunicación amigable y efectiva con sus clientes.

Por ejemplo, en el caso de que una peluquería llamada “Estilux” decida darse de alta en Perkss, esta podrá hacer lo siguiente.

En primer lugar, crear un programa de fidelización, estableciendo un objetivo de consumo (ej. 70 €) y ofrecer un ratio de cashback en euros de fidelidad (ej.10 %) para aquellos que vayan a Estilux, incentivando que los clientes vayan con más frecuencia y gasten más en cada visita a la peluquería para acceder a sus recompensas. En segundo lugar, crear un programa de referidos que permita a sus clientes ser recompensados por recomendar Estilux, creando “embajadores” de su comercio. Y en tercer lugar, acceder a toda la base de usuarios de Perkss para captar nuevos clientes.

Adicionalmente, como esta app cuenta con una infraestructura basada en inteligencia artificial y tecnología blockchain, los comercios que la usan pueden acceder a datos sobre el comportamiento de consumo de sus clientes. De este modo, los comercios pueden conocer en profundidad a sus clientes retenerles de manera más efectiva.

Gracias a esta plataforma, los clientes de estos comercios podrán acceder fácilmente a los distintos programas de fidelización en los que participan, en una sola app y con un solo proceso de alta. De esta manera, los clientes ya no necesitan llevar cartones o tarjetas ni estar al tanto de cómo funciona el sistema de puntos de cada local comercial. Además, Perkss busca dejar atrás los tiempos en los que los consumidores regalan sus datos de manera gratuita y sin recompensa. Para ello, ofrece la posibilidad de recibir dinero a los usuarios que comparten su información de manera voluntaria.

Perkss es fácil tanto para los clientes como para los negocios Por un lado, esta aplicación soluciona todos los problemas que los consumidores tienen a la hora de fidelizarse y les predispone a querer ser fidelizados. Pueden fidelizarse en diferentes negocios con una sola aplicación, con un solo proceso de alta y recibir recompensas de alto valor.

A su vez, Perkss permite a las empresas minoristas acceder a herramientas de fidelización modernas sin coste previo, donde los negocios solo pagan si sus clientes la usan para gastar en sus comercios. Además, accederán a una base de clientes y sus datos de consumo de forma sencilla e intuitiva.

Perkss asegura resultados para los comercios La llegada de Perkss iguala la balanza entre los pequeños y grandes comercios en relación con la fidelización de clientes, ya que les permitirá fidelizar a sus clientes incrementando su Lifetime Value medio (LTV) un 30 % más en comparación a otras herramientas de fidelización, y en segundo lugar, aumentar los ingresos del comercio, ya que los clientes fieles son más propensos a comprar con más frecuencia (un 64 % más), gastar más (un 30 %) y referir más (50 %) que los clientes nuevos. Por último, también a aumentar la rentabilidad neta del negocio en un 9 %, sustituyendo parte del presupuesto invertido en las campañas publicitarias en redes sociales como TikTok o Instagram para invertirlo en Perkss.

Perkss viene para ayudar a los pequeños negocios a mejorar su capacidad de fidelización y captación de clientes, dándoles acceso a las herramientas efectivas e intuitivas en una plataforma que los usuarios apreciarán por su sencillez, accesibilidad y valor de recompensas. En otras palabras, con Perkss, los pequeños comercios podrán tener una clientela más fiel y satisfecha.