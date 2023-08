Igualada Belchí y su servicio de asesoría en materia de competencia desleal

En el sistema económico, la competencia figura como un componente fundamental, puesto que motiva la innovación en los productos y servicios, mejora la calidad de los mismos y beneficia a los consumidores, al tener acceso a diferentes opciones. Sin embargo, cuando se trata de competencia desleal, pueden generar una serie de consecuencias negativas tanto para las organizaciones, consumidores y el mercado en general.

En general, la competencia desleal hace referencia a prácticas comerciales que van en detrimento de las normas éticas y legales establecidas. No obstante, el abordaje de este tema puede resultar complejo en el ámbito legal, ya que puede presentarse de diversas formas.

¿Qué se considera competencia desleal? En líneas generales, se considera que existe competencia desleal cuando particulares o empresas de un mismo mercado no pueden competir en igualdad de condiciones, debido a que una de las partes ha realizado acciones ilícitas. En estos casos, uno de los competidores comete actos orientados a confundir a los consumidores sobre la calidad del producto del otro.

En España, la Ley de Competencia Desleal, la cual explica que si bien el surgimiento de nuevos mercados ha ampliado las perspectivas de la economía, también ha generado ciertos peligros como es el caso de la competencia desleal. En ese sentido, algunos de los tipos de competencias desleales más comunes son la infracción de marcas, mediante el robo de la propiedad intelectual, la publicidad falsa sobre los productos y servicios, así como la sustitución no autorizada de estos y la apropiación indebida de secretos comerciales.

Asimismo, la apropiación indebida de secretos comerciales, ya sean fórmulas, recetas o estrategias de una empresa y la comparación de productos en algunos casos, también se considera como competencia desleal.

