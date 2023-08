¿En qué consiste la estrategia push?, por Nifty Export

Al momento de implementar estrategias de marketing que impulsen un negocio y lo ayuden a crecer, es necesario reconocer qué metodología se adapta mejor a las necesidades de la empresa y a las expectativas de sus clientes. En esta ocasión la empresa de divulgación comercial Nifty Export se propuso explicar en qué consiste la estrategia push y sus diferencias con la estrategia pull, para de esta manera presentar a las organizaciones las posibilidades que existen a la hora de diseñar sus planes de promoción y marketing corporativo.

El pilar de la estrategia pull Las palabras push y pull, hacen referencia a las estrategias de marketing conocidas como outbound e inbound marketing. En la primera, se busca que la empresa diseñe planes y acciones encaminadas a estimular la atracción de clientes a la página web o a los perfiles de ventas de las empresas, mientras que en la segunda se busca que las promociones y la publicidad vayan detrás de una audiencia específica.

En la estrategia push, tal como lo indica su nombre, se busca empujar los productos o servicios a los clientes, incluso si estos no presentan una necesidad orgánica o un deseo que los invite a adquirirlos. Esta estrategia toma como premisa que el cliente no conoce el producto y, por lo tanto, necesita de un trabajo previo de segmentación, con el cual se pueda detectar comunidades con necesidades no cubiertas o sugeridas. Entre las acciones más populares de la estrategia push se encuentran los anuncios en redes sociales, las promociones, los descuentos, etc.

Búsqueda de nuevas comunidades El marketing bajo estrategias pull, por el contrario, busca atraer a los clientes a la empresa, persuadiendo a las personas a conocer un poco más de lo que esta ofrece. Generalmente, en la estrategia pull los clientes son conscientes de sus necesidades de compra y, en ocasiones, ya conocen el producto o servicio de la empresa. En esa medida se busca persuadir al cliente para mantenerse firme como comprador recurrente de los productos de la organización, por lo que se estimula la creación de contenidos extra que le interesen a las personas y que les mantengan dentro de su comunidad de compradores. Esta estrategia recoge las acciones del posicionamiento SEO y SEM, el marketing de contenidos, la gestión de social media, el email marketing, etc.

Abordar cualquiera de estas dos estrategias requiere de la asesoría de expertos en marketing y promoción para empresas, razón por la cual Nifty Export ofrece a las empresas un servicio de consultoría en marketing con el fin de determinar si es la estrategia pull o la estrategia push la más indicada para la realidad corporativa de la organización.