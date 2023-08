Hack by Security sobre los diferentes beneficios de las auditorías de seguridad informática

El avance tecnológico puede ser un problema para la seguridad de las empresas, si sus redes internas y externas y activos principales no cuentan con la debida protección anti-hackeo.

Antes de presentar una dificultad que pueda afectar la integridad del sistema, se deben realizar auditorías de seguridad informática y test de intrusión. Este es un procedimiento de pentesting especializado que brinda información real del nivel de penetración que puede alcanzar un atacante.

En Hack by Security son expertos en la ejecución de diversos tipos de auditorías que se adaptan a las necesidades y extensión de cada compañía.

Tipos de auditorías de seguridad informática El servicio de auditorías externas para medir la seguridad informática se aplica para mantener la integridad de las redes para la gestión y comunicación. Esta es una evaluación crítica que se realiza mediante un procedimiento sistemático que permite conocer el nivel de seguridad digital que tiene cada organización.

Como estas redes tienen diversos puntos débiles, las auditorías se dividen en varios tipos. De esta manera, el estudio se concentra en cada parte de manera individualizada.

Una de las más utilizadas es la auditoría de seguridad externa o perimetral, la cual evalúa el nivel de alcance que tiene el atacante, partiendo desde los elementos públicos.

En este caso, simulan un ataque desde los vectores de acceso para obtener una visión global de las configuraciones erróneas y las vulnerabilidades existentes. Así se pueden tomar acciones de protección completas y adaptadas a las vulnerabilidades específicas.

Por su parte, la auditoría informática interna se realiza desde la misma red como un usuario, con o sin permisos de administrador o de la propia red. Esto, partiendo desde las funcionalidades y accesos que estos tienen disponibles, consiguiendo detectar todas las vulnerabilidades que puedan tener y haciéndose con el control total de la corporación.

Garantizar la seguridad informática con Hack by Security Otra de las auditorías de seguridad informática son las que se realizan a la web, redes inalámbricas, códigos fuente e incluso dispositivos móviles corporativos. De esta manera, Hack by Security ofrece una visión completa del estado actual de la seguridad de toda la compañía.

Actualmente, los datos y el conocimiento que estos generan, son la base para el éxito de toda organización; es por ello que su protección es clave. Sin importar el tamaño de la empresa, las auditorías de seguridad informática brindan beneficios a corto y largo plazo, comenzando con la eliminación de riesgos a posibles ataques, reducción de la vulnerabilidad al mínimo y la toma de medidas específicas que garantizan la seguridad.

Específicamente, Hack by Security se encarga de realizar todo el procedimiento externo e interno entre más servicios y especialidades dentro del Ethical Hacking, brindando información clara del pentesting y posterior al estudio, detallan todo en un informe detallado en el que se entregan informes ejecutivos y técnicos detallando la evidencia, nivel de ejecución y explotación, referencia a la evidencia encontrada y una recomendación para su solución o mitigación, de esta manera, garantizan un protocolo completo con información concreta que permite tomar acciones para mejorar la seguridad.