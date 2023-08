Central Hipotecaria explica cuánto cuesta cambiar la hipoteca de un banco a otro

La hipoteca es un proceso financiero en el cual una persona o entidad (hipotecante) otorga un derecho real de garantía sobre un bien inmueble a favor de otra persona (hipotecario). Dicho en otras palabras, hipotecar implica poner en garantía un inmueble para obtener financiamiento.

Sin embargo, por ser un tipo de gasto fijo mensual, puede llegar a ser cuesta arriba de pagar para algunas personas. En estos casos, es posible mejorar las condiciones del préstamo cambiando la hipoteca de un banco a otro. No obstante, para llevar a cabo este proceso es esencial conocer cómo funciona la operación, para recibir los beneficios de ahorro a largo plazo. Central Hipotecaria, una empresa de intermediación financiera independiente, brinda más información sobre cuánto cuesta cambiar la hipoteca de un banco a otro.

¿Cuánto cuesta cambiar la hipoteca de un banco a otro? El equipo de profesionales de la firma destaca, en primer lugar, que antes de iniciar un proceso de cambio de hipoteca a otro banco, se pueden renegociar las condiciones del préstamo, a fin de obtener condiciones más ventajosas y favorables en lo que se conoce como un proceso de novación. En caso de que se haya agotado esta instancia y no se consiga un acuerdo favorable para ambas partes, puede iniciarse un proceso de cambio de hipoteca a otro banco a través de la subrogación.

El procedimiento consiste en establecer algunas modificaciones del contrato pasado en la nueva entidad con la finalidad de renegociar las cláusulas y el tipo de interés, así como reducir o ampliar los plazos de amortización o lograr una ampliación del préstamo.

En cuanto al coste del cambio de hipoteca a otro banco, tras la modificación de la Ley Hipotecaria del año 2019, gran parte de los gastos son asumidos por la entidad bancaria con la que se realice el cambio. Entre ellos están, los gastos de gestoría, que no tiene un precio fijo, pero puede ir entre los 200 y 500 euros.También, incluye los gastos notariales que suelen corresponder a un 0,2 o un 0,5 % de la cantidad del préstamo. Asimismo, los costes de registro suelen ser de aproximadamente 100 euros y estar regulados.

Por otra parte, al presupuesto es necesario sumarle la tasación de la vivienda que puede llagar a ser de 400 euros y, por último, está la comisión que cobrará el banco por subrogar la hipoteca, que de acuerdo a la ley no puede superar el 2 %.

Especialistas en gestión de hipotecas Gestionar una hipoteca de forma adecuada puede ser una labor compleja para el hipotecante, sobre todo si no tiene experiencia en el área. Debido a esto, surgen servicios como los de Central Hipotecaria que, en su rol de intermediación, se encargan de acompañar a sus clientes para que obtengan la mejor hipoteca del mercado a partir de un estudio personalizado de viabilidad.

La compañía está conformada por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector, quienes se encargan de gestionar todo el proceso de la hipoteca con la máxima transparencia posible. Además, tiene capacidad de reacción y agilidad para negociar con las entidades bancarias a fin de conseguir una respuesta favorable para sus clientes.

Quienes deseen mayor información sobre los servicios de la empresa pueden contactarlos a través de su página web o acudir a su oficina física en Barcelona.