Recomendaciones de lecturas para el verano, de la mano de Libro Ideas

El verano es uno de los momentos más esperados del año, no solo por quienes disfrutan del calor, el sol y la playa, sino también para los amantes de la lectura, ya que durante las vacaciones gozan de más tiempo libre para dedicar a sus actividades favoritas.

En este marco, Libro Ideas cuenta con una sección de recomendaciones de lecturas para el verano, a la cual los clientes pueden acceder a través de su tienda online o dirigiéndose a las distintas sucursales de la firma en Valencia y Andorra.

Libro Ideas y sus recomendaciones de lecturas para el verano Si bien leer es una actividad ideal para realizar en cualquier momento, la temporada estival anima a las personas a comenzar un libro o a retomar el hábito de la lectura, debido a la mayor disponibilidad de tiempo de ocio y la posibilidad de desentenderse de las preocupaciones del día a día.

Por tales motivos, Libro Ideas ha diseñado una sección de recomendaciones de lecturas para el verano, donde es posible encontrar títulos como Salir de la noche, del periodista italiano Mario Calabresi, una obra en la que investiga el caso del asesinato de su padre policía y ahonda en las consecuencias que tuvo para su familia. A su vez, otro de los libros que se pueden adquirir en esta librería es Mapocho, una ficción moderna y contemporánea escrita por la chilena Nona Fernández, quien relata la historia de Rucia, la protagonista, en una de las regiones más oscuras de Santiago de Chile.

¿Qué leer en estas vacaciones? Además de los libros antes mencionados, otra de las recomendaciones de lecturas para el verano de Libro Ideas es una de las obras que se ha convertido en un clásico contemporáneo desde su publicación en 2006: No me gusta mi cuello, de la influyente escritora Nora Ephron. Allí, la autora comparte con humor diferentes recuerdos de su vida, como su experiencia como madre, sus años en Nueva York y su paso por la Casa Blanca como becaria.

Por otro lado, el verano es un buen momento para leer clásicos. Así que es importante mencionar El extranjero, la primera novela de Albert Camus, la cual se encuentra disponible con una nueva traducción al español. Asimismo, otras obras que se pueden hallar en esta sección de recomendaciones de lecturas para el verano son La bajamar, de Aroa Moreno Duran; El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa; o Los ojos cerrados, de Edurne Portela, entre muchas otras.

Por lo tanto, quienes estén interesados en adquirir alguna de estas recomendaciones de lecturas para el verano, pueden acceder a la tienda online de Libro Ideas o acudir a alguna de las 4 librerías de la firma en Valencia o a su sucursal de Andorra.