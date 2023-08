El despacho experto en cancelación de deudas, Abogados Para Tus Deudas

Hoy en día, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece la posibilidad de resolver una situación de ahogo financiero. Para ello, es necesario cumplir requisitos como, por ejemplo, tener deudas con al menos dos acreedores diferentes. Con respecto a esto último, pueden ser entidades financieras, proveedores, Hacienda o la Seguridad Social, entre otras posibilidades.

También es fundamental contar con el apoyo de profesionales que puedan llevar adelante un proceso legal de este tipo. En este sentido, la firma Abogados Para Tus Deudas está integrada por especialistas en cancelación de deudas que han diseñado un método sencillo para solucionar los problemas financieros de sus clientes. Recientemente, este despacho ha logrado cancelar con éxito casi 300.000 € en un caso que se ha desarrollado en Madrid.

Abogados Para Tus Deudas cancela una deuda de 299.643 € J. C., cliente de este despacho, trabajaba como administrador único de una sociedad limitada dedicada a la restauración. Su negocio comenzó a complicarse cuando se cancelaron unas subvenciones que había solicitado. Entonces, los acreedores comenzaron a acumularse y a ordenar a Juan el pago de las deudas. Ante la imposibilidad de cumplir con estos compromisos, J. C., por recomendación de un familiar, acudió a los servicios de Abogados Para Tus Deudas.

En total, el proceso legal duró dos años y el resultado fue sumamente satisfactorio. "El equipo de Abogados Para Tus Deudas me ha acompañado siempre, la espera ha merecido la pena, y la inversión necesaria para resolver mi caso no ha sido muy alta", comenta este cliente con respecto a su experiencia con el grupo de profesionales. Cabe destacar que, después de la reforma de 2022, la Ley de Segunda Oportunidad establece un plazo máximo de 18 meses para la resolución de los casos, por lo que, actualmente, los tiempos en una situación como esta deberían ser más breves.

Según explica una de las representantes de Abogados Para Tus Deudas que ha trabajado en el caso de J. C., a este cliente le fue imposible asumir todos los préstamos que había contraído. Hoy en día, gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, vive sin deudas, sin el estrés de figurar en ASNEF, sin embargos y sin juicios por reclamación de deudas.

4 pasos para la cancelación de deudas El método de Abogados Para Tus Deudas consiste en 4 pasos. En primer lugar, se realiza un estudio para comprobar que los clientes se ajusten a los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad. Después, se crea el expediente con la documentación pertinente y se presenta una demanda para iniciar la fase de concurso. Por último, mediante sentencia judicial, se entrega el documento que acredita la exoneración de las deudas.

Con el apoyo de Abogados Para Tus Deudas es posible lograr la cancelación de deudas y disfrutar de una nueva oportunidad de bienestar económico.