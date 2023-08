Cordero Informáticos explica cómo recuperar archivos borrados

La eliminación de datos de un ordenador o un servidor es una acción de cuidado que requiere de otras tareas que las que se pueden realizar de forma intuitiva. Si bien los archivos desaparecen de la vista tras eliminar sus accesos directos y vaciar la papelera, lo cierto es que estos documentos suelen quedar almacenados en repositorios a los que no se puede acceder facilmente, razón por la cual es posible recuperarlos cuando se borran de forma accidental.

Para Cordero Informáticos es importante guardar la calma en caso de pérdida de información valiosa y es por esto que se propuso explicar en este espacio algunas de las maneras para recuperar archivos borrados.

Recomendaciones en caso de pérdida de archivos Aunque parezca obvio, es importante que las personas realicen copias de seguridad de forma frecuente para evitar la pérdida de sus datos. Los ordenadores, en la actualidad, se encuentran expuestos a una mayor cantidad de amenazas que en años anteriores, incluso con los avances tecnológicos en materia de defensa informática y firewalls. En esa medida, es recomendable tomar el hábito de realizar copias de seguridad en repositorios virtuales o físicos, de tal manera que se pueda acceder a la información de forma rápida y segura sin recurrir a softwares o servicios técnicos en sistemas.

En caso de no contar con copias de seguridad, se debe reconocer la manera en que estos archivos se perdieron. Si, por ejemplo, fueron eliminados por un error de digitación o manipulación del cursor, es probable que los archivos no se borraran, sino que se trasladaran a una ubicación desconocida dentro del disco duro. En ese caso, solo basta con hacer una búsqueda en el buscador de Windows y detectar el lugar en el que se encuentra el archivo extraviado. Tras esto se puede devolver el documento a su destino original y abrirlo sin problemas.

Formas de recuperación Existen varias alternativas para recuperar archivos borrados definitivamente. Una de ellas es la de restablecer versiones anteriores del documento mediante el uso de la barra de propiedades, a la que se puede acceder señalando un documento al azar y pulsando el botón derecho del ratón. Esta alternativa no permite recuperar el archivo en su totalidad, pero si evita que el usuario tenga que crear un documento desde cero o solicitar nuevos datos. También es posible aprovechar la huella informática que dejan los datos en los códigos de funcionamiento del ordenador, utilizando softwares externos, los cuales están diseñados para rastrear fantasmas de los archivos y restablecerlos para su uso.

Todas estas opciones necesitan de una huella lo suficientemente sólida para recuperar los archivos borrados. En caso de que no exista, se puede solicitar un servicio de recuperación de archivos como el que ofrece Cordero Informáticos, el cual utiliza tecnología de punta para evitar la pérdida de datos, incluso en situaciones de alta complejidad. Los interesados, solo deben acceder a la página web de esta compañía y solicitar más información a sus asesores especializados.