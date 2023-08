All Yours ofrece desodorantes sin aluminio, parabenos ni alcohol

La sudoración es un proceso natural que ayuda al cuerpo a regular su temperatura, al mismo tiempo que le permite equilibrar el pH de la piel y prevenir la resequedad.

A pesar de esto, muchas personas buscan disminuir la presencia del sudor, con el fin de minimizar los malos olores y evitar molestias, sobre todo, en verano o en lugares con poca ventilación.

Sin embargo, lo cierto es que el sudor en sí mismo no es el que produce el mal olor, sino que son las bacterias que se encuentran en las axilas las que se activan con la sudoración, generando un aroma desagradable y, en algunas ocasiones, intenso.

Para prevenir esta situación, marcas de cosmética clean beauty como All Yours han encontrado alternativas naturales para contrarrestar el mal olor de las axilas, utilizando desodorantes naturales libres de ingredientes dañinos para la piel y el organismo.

Ventajas de los desodorantes naturales A diferencia de los desodorantes químicos, los desodorantes naturales no evitan que el cuerpo transpire, sino que atacan directamente las bacterias que producen el mal olor. Estos desodorantes también ayudan a proteger la piel, ya que contienen ingredientes extraídos de plantas y minerales naturales que, además, minimizan la acción de jabones o telas abrasivas sobre el área de las axilas.

Los productos de All Yours están libres de parabenos, aluminio, triclosán y alcohol, lo que evita la sequedad, inflamación y el picor que se presenta en las axilas como reacción a los componentes químicos. Siendo una fantástica opción para las pieles sensibles.

Los desodorantes de la marca Salt & Stone, por ejemplo, están elaborados con prebióticos, que neutralizan el mal olor, extractos de algas marinas, ácido hialurónico y una mezcla de aceites humectantes como el aceite de coco o la manteca de karate, aportando hidratación, frescor y evitando la aparición de machas de producto en la ropa.

Los productos de la marca Nuud también son ideales para las personas que desean mantenerse libres de mal olor, pero que no disfrutan del aroma y la sensación fría que tienen algunos desodorantes naturales con otros ingredientes, ya que el producto no lleva ninguna fragancia y se presenta en un cómodo formato crema. Su fórmula activa a base de aceite de coco y aceite de ricino, ofrece una protección contra las bacterias que dura de entre 3 a 7 días, al mismo tiempo que hidrata la piel.

Desodorantes naturales al alcance de todos Los interesados en encontrar desodorantes naturales, de buena calidad y efectivos, que no solo cuiden la piel, sino que también el planeta, solo debe acceder a la tienda online de All Yours y elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades y gustos.

Con estas referencias, All Yours espera que cada vez más personas apuesten por una alternativa saludable y ecológica de protección, que les ayude a prevenir malos olores y a cuidar de la salud de su piel.