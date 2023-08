Un repaso por el nacimiento de la psicología como nunca antes se había contado, con el libro 'Del alma a la mente'

Alejandro Díaz García traduce la obra del psicólogo Edward S. Reed y recorre la historia, desde el abuelo de Darwin a William James.

La editorial Caligrama publica Del alma a la mente. La psicología moderna, como disciplina científica y académica, es desgranada esta obra que cuenta con textos traducidos por primera vez al español. Es, por lo tanto, un libro que reflexiona y rehúye de relatos convencionales y que recorre el trasfondo intelectual de los siglos XVIII y XIX. Este es un texto que embelesó desde el primer momento a Alejandro Díaz García, quien decidió traducir los pensamientos poderosos de grandes mentes. «Uno no espera que un texto de historia pueda engancharle. Sin embargo, saca a relucir las relaciones con algunos de los personajes más notables de nuestra historia intelectual: Darwin, Freud o Mary Shelly, entre otros. Y al hacerlo conforma una historia alternativa que atrapa al lector», cuenta.

En esta obra, se da voz a Edward S. Reed, psicólogo y filósofo norteamericano que forma parte de la psicología ecológica, que reivindica el rol del mutualismo y las interacciones entre organismo y entorno. «La carrera de S. Reed fue fecunda a la hora de escribir ensayos que reivindican el papel de la experiencia y las nociones mutualistas para terminar de conformar la psicología como una verdadera ciencia natural», cuenta el traductor. Pero el temprano fallecimiento del psicólogo silenció su obra y frustró el desarrollo de otras teorías.

Uno de los grandes retos de este libro ha sido que los argumentos reflexivos quedaran claros y contundentes en un idioma que no ha sido el original, pero Alejandro Díaz García lo consigue. Su forma despierta un renovado interés por las palabras de grandes personajes históricos a los que descifra y, a la vez, admira. Este es un viaje al interior de algunas de las mentes fundamentales a la hora de entender el mundo que rodea.

Sobre el traductor Álex Díaz (Madrid, 1985) es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, y máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Santiago de Compostela. Desencantado por los problemas de transferencia del conocimiento entre el ámbito académico y la vida real, o quizá por las constricciones que en ocasiones imponen los proyectos de investigación, terminó abandonando la tesis doctoral para dedicarse a traducir algunos de los textos que formaban parte de precisamente lo que era su trabajo favorito. Anteriormente, publicó algunos artículos de divulgación en revistas científicas como el Quarterly Journal of Experimental Psychology o Ecological Psychology. Justo antes de este texto ha traducido El enfoque ecológico a la Percepción visual, de James J. Gibson, y que también verá la luz en los próximos meses.