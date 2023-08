De consultor a empresario, el duro viaje del profesional del marketing digital para crear su propia agencia

En el vertiginoso mundo del marketing digital, donde las tendencias evolucionan más rápido que un clic, cada paso en el camino hacia el éxito empresarial puede sentirse como un desafío monumental. Pero, en medio de esta vorágine, ha surgido un nuevo paradigma, una fórmula que está revolucionando la forma en la que los profesionales del marketing digital se convierten en dueños de sus propias agencias. El trayecto desde ser un consumado consultor en marketing digital hasta erigir una agencia propia ha sido históricamente un viaje lleno de incertidumbre, riesgos financieros y escollos operativos.

En la primera comunidad de agencias de marketing digital, SERSEO Marketing Digital, conocen bien esta sensación y las necesidades que estos profesionales que sueñan con gestionar su propia agencia tienen.

Por eso, hace ya más de 25 años crearon un método de trabajo con el que aplicar las estrategias de marketing digital a cada cliente es mucho más sencillo y efectivo, y hace ya casi un lustro que crearon la primera comunidad de agencias en España como forma de conseguir economías de escala y poder permanecer competitivos para sus clientes digiriendo los muchos cambios e innovación permanente del sector.

Una red de profesionales unidos para trabajar juntos, apoyarse y retroalimentarse unos de otros sin perder de vista sus propias agencias e ir haciéndolas crecer poco a poco impulsadas por un gran equipo.

Se ha hablado con los profesionales de SERSEO para saber cómo es trabajar en una red de agencias, qué características debe tener un consultor que forme parte de ella que desee gestionar su propia agencia y qué rol juega cada profesional en ese equipo diseñado para el éxito.

Miguel Manrique, cómo CMO de SERSEO, ¿qué dirías que encuentran en SERSEO aquellos que entran a formar parte de la comunidad de agencias?

Precisamente eso, una comunidad de profesionales que rema en la misma dirección. Cada año abrimos unas cuatro promociones de agencias formadas por los que serán los nuevos consultores de marketing de SERSEO. Generalmente, no suelen ser más de seis en cada promoción. Lo hacemos así para poder ofrecer el mejor servicio a todos aquellos que se unen a SERSEO y es que aunque buscamos a personas con experiencia y conocimientos en marketing, necesitamos que aprendan nuestro método de los tres pasos y cómo trabajamos en SERSEO para que puedan aplicar nuestra manera de trabajo y los resultados con cada cliente sean los esperados. Y esto solo podemos hacerlo en grupos reducidos.

Pero no nos confundamos, los dos meses de capacitación que proporcionamos a los recién llegados, no tienen nada que ver con un curso de formación. No somos ninguna academia. Por eso, seleccionamos a profesionales del marketing digital para entrar a formar parte de nuestra comunidad. Lo que sí ofrece la capacitación inicial de SERSEO son las herramientas necesarias para crear una empresa propia y un medio de vida. Pero no debemos engañarnos, levantar una empresa, ya sea bajo el amparo de SERSEO o sin él, no es fácil: supone esfuerzo, encontrarse perdido, a veces no entender nada… Pero para eso estamos en el día a día trabajando juntos, desde la central, con los mentores, con los nuevos consultores… Precisamente para hacer frente a todas esas dudas que pueden surgir a diario, es para lo que estamos en comunidad.

La figura de los mentores tiene mucho que ver en el proceso de capacitación de las nuevas agencias que entran a formar parte de la comunidad. ¿Quiénes son estos mentores?

Son consultores de marketing digital de SERSEO que un día también formaron parte de una nueva promoción de agencias, pero que ya cuentan con años de experiencia en el sector y en el modelo de SERSEO. Son, al fin y al cabo, compañeros de los nuevos consultores que ofrecen su tiempo y experiencia a las nuevas incorporaciones y les acompañan en diferentes procesos como pueden ser las preventas a clientes o simplemente les ayudan a resolver algunas dudas que puedan tener.

Aunque estas dudas también pueden ser resueltas a través de la documentación y los videos a los que absolutamente todos los consultores de SERSEO tienen acceso. Un repositorio actualizado de casos prácticos y uso de las diferentes herramientas que resulta de lo más útil para todos los consultores, tengan el grado de experiencia que tengan.

Para conocer a fondo cómo es ese proceso de mentorización, Susana Cervera y Javier Mariñosa son consultores de marketing digital en Guadalajara y Huesca respectivamente y mentores de las promociones que van incorporándose a SERSEO. ¿Qué os aporta este proceso y qué consejo es el que soléis darle a todos los que entran a formar parte de la comunidad de agencias?

Es muy gratificante poder ayudar a las nuevas agencias, todos aportan cosas nuevas y ayudarles en el proceso de poner en marcha su negocio y ver cómo poco a poco van consiguiendo clientes con los que alcanzan metas supone una gran alegría para todos y nos hace crecer como comunidad. Siempre les digo que no tengan miedo a nada, aunque los primeros meses, incluso el primer año, pueden llegar a ser duros. Entrar a formar parte de la comunidad es una magnífica manera de aprender, incluso de las experiencias que no son tan buenas. El gestionar clientes de todo tipo y no ponernos barreras en ese sentido puede ayudarnos a que en un futuro tengamos claro hacia dónde queremos llevar nuestra agencia. [Asegura Susana Cervera]

Además, tener clara esa “visión a un año” [continúa Javier Mariñosa] Es muy interesante para las nuevas agencias. Hay que tener claro que cada una debe ir consolidándose poco a poco y que los clientes van llegando y asentándose progresivamente del mismo modo que los nuevos consultores van interiorizando la forma en la que trabajamos en SERSEO.

La primera comunidad de agencias en España se enorgullece precisamente de eso, de trabajar en comunidad y de apoyarse entre ellos. ¿Es algo que valoran aquellos que componen las promociones de agencias que van incorporándose a la marca?

Sin duda lo mejor es la comunidad [comenta Stella Mato, nueva consultora de SERSEO en A Coruña] A través de los diferentes canales de comunicación se resuelven todas las dudas tanto con los mentores como con el resto de compañeros, esto aporta mucha tranquilidad.

Yo siempre había pensado en montar mi propia agencia [comparte con nosotros Aida Puig, nueva consultora en Madrid] pero no sabía cómo hacerlo. Y el hecho de que SERSEO haya puesto en mis manos todas las herramientas y recursos para conseguirlo es fantástico. Ya tengo mi primer cliente y no puedo estar más ilusionada.

SERSEO acaba de lanzar al mundo su última promoción de consultores, que empezó su programa de capacitación en mayo. La primera red de agencias en España sigue trabajando para acompañar a aquellos profesionales del marketing en su viaje hasta abrir y mantener su propia agencia de marketing digital. La fórmula actual de SERSEO está allanando el camino para que los profesionales transformen sus sueños en realidades tangibles, minimizando los riesgos y los costes operativos. A medida que esta revolución continúa ganando impulso, la independencia en el ámbito del marketing digital se ha convertido en un sueño alcanzable para aquellos que desean forjar su propio camino en la intersección entre la tecnología y la creatividad.

SERSEO ya está buscando nuevos consultores que de cara al nuevo curso quieran gestionar su propia agencia con el respaldo de una gran comunidad.