WhatsApp Marketing es una plataforma que gestiona estrategias para hacer crecer ventas empresariales vía WhatsApp

El marketing es esencial para el crecimiento de cualquier empresa, sobre todo para potenciar la comercialización de productos y/o servicios y de esa forma incrementar la rentabilidad.

Los canales que se utilizan son diversos tanto a nivel online como offline, con el objetivo de captar el interés de los clientes potenciales, que posteriormente pueden convertirse en compradores fieles.

Uno de los que más creció en el último tiempo es el WhatsApp Marketing, que además de ser una plataforma de mensajería instantánea ampliamente utilizada en el mundo, también se convirtió en una herramienta clave para distintos tipos de compañías. Así lo entienden en Whats Marketing, una firma especializada en ofrecer soluciones de marketing vía WhatsApp.

WhatsApp Marketing para empresas El mundo del marketing es bastante amplio y a nivel digital existen diversos tipos de estrategias, que se orientan al cumplimiento de determinados objetivos orientados a los potenciales clientes.

En ese sentido, algunas de las acciones más comunes en el ámbito online son los posicionamientos SEO y SEM, administración de canales de redes sociales y desarrollo de sitios web.

A esas se suma WhatsApp Marketing, como una plataforma consolidada como canal de venta y contacto inmediato con los clientes. La propuesta de Whats Marketing contempla distintos tipos de servicios y planes que se ajustan a los requerimientos de cada empresa en particular.

Con más de ocho años en el mercado, la misma se ha convertido en agencia SVP de WhatsApp API for Business Oficial para todo el mundo. A eso, se suma la posibilidad de autogestión para el público, lo que resulta un agregado de valor frente a la competencia.

Servicios y planes a medida de las empresas En Whats Marketing sostienen la importancia de ofrecer soluciones para distintos tipos de compañías, sin importar los mercados en los cuales estén inmersas. En todos los casos, los principales objetivos son incrementar las ventas, mejorar la comunicación con los clientes y llegar al público potencial de forma eficaz.

Uno de los servicios que ofrece la empresa es el de campañas masivas. El mismo posibilita el envío de mensajes a una gran cantidad de personas, contemplando textos, imágenes, audios y videos de distintos tipos, con una garantía de entrega del 97 %.

Otros servicios a los que se puede acceder son WhatsApp API for Business, que permite el envío de notificaciones, alertas y mensajes con número de remitente propio; HelpDesk WhatsApp, que ofrece la asistencia a través de WhatsApp con mediación de agentes con monitorización en tiempo real; y AI Bots Chats, con los que se puede atender al público con Bots de Inteligencia Artificial.

En cuanto a los planes, los mismos varían de acuerdo a los requerimientos y las funcionalidades de cada empresa, por lo que es necesario hacer un análisis previo para determinar la mejor opción posible. Este enfoque es el que posiciona a Whats Marketing por delante de otras firmas similares.