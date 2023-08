¿Sufrimiento por dolor o dolor crónico?, KLINIK PM en Alicante puede solucionarlo

Según los expertos, el 20 % de la población adulta sufre dolor crónico y el 25 % de la población mundial sufrirá dolor en el futuro.

El dolor crónico resta calidad de vida a los que lo padecen. Incide de forma negativa en su salud física, pero también en la emocional. Y repercute, de forma significativa, en el ámbito laboral y en el de todas las personas que rodean al enfermo de dolor.

En el abordaje del dolor crónico, la edad juega un papel protagonista, pero desde hace años en España la media de personas que lo padecen ha descendido notablemente. En ese sentido, las principales unidades de dolor aseguran, "antes teníamos a gente más mayor, pero ahora la mayoría de las consultas son de personas de 25 a 45 años. Mayoritariamente de sexo femenino". Una franja de edad especialmente sensible porque "es gente joven que muestra una gran preocupación por su proyección laboral".

La traumatología y el tratamiento del dolor son especialidades médicas que impulsan la recuperación de las funciones normales del cuerpo, reduciendo el dolor y dolor crónico. Si bien parte de su enfoque médico se centraba en el ámbito deportivo o personas de mayor edad, estos especialistas son capaces de tratar problemáticas que afectan la funcionalidad de todo tipo de personas.

Realizar un diagnóstico precoz resulta determinante para aliviar el dolor y minimizar el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Para las principales Sociedades Médicas de Dolor, la identificación temprana "es importante para que el paciente se rehabilite y vuelva a hacer sus actividades. Cuanto antes se diagnostique y se trate evitaremos que el dolor se cronifique". En esa línea, ponen como ejemplo el hombro doloroso: "si lo diagnosticas de forma precoz, lo tratas y lo rehabilitas, tendrás una evolución buena. Si lo dejas, se convertirá en el hombro congelado".

Cuando una persona se lesiona o tiene una enfermedad musculoesquelética, puede tener la opción de elegir entre un tratamiento conservador o quirúrgico. Esto, claro, depende del tipo de afección y de la gravedad, pues hay ocasiones en que el tratamiento está predeterminado y no hay margen de elección.

El tratamiento conservador puede incluir procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos. Por ejemplo, cuando se trata de lesiones de hombro, rodilla o tobillo, este tipo de tratamiento puede implicar el uso de frío para reducir el dolor y la hinchazón, ejercicio suave para mantener la fuerza y el movimiento, fisioterapia para apoyar el proceso de curación, infiltraciones para aliviar el dolor, etc.

Es evidente que, siempre que no se desaconseje por la intensidad del daño, es beneficioso comenzar con un tratamiento conservador. O dicho de otro modo, si existe la posibilidad de que la lesión se cure sin necesidad de pasar por el quirófano, es imprescindible tomar todas las medidas necesarias para recuperarse e intentar evitar el bisturí.

